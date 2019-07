Luzerner Waldbesitzer sind alarmiert: Hitze beflügelt Borkenkäfer

Ein Stinkkäfer erobert die Zentralschweiz

Das kleine graugelb-braune Tier ist auch in den Kantonen Zug und Luzern auf dem Vormarsch. Es schädigt landwirtschaftliche Kulturen und dringt im Herbst in die Wohnungen ein. Besonders gut zu gefallen scheint es ihm derzeit in Cham.

Carlo Schuler