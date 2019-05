Luzerner Stadtlauf übergibt über 18'000 Franken an die Frauenzentrale Luzern Beim Solidaritätslauf des diesjährigen Luzerner Stadtlaufs wurden mehr als 18'000 Franken gesammelt. Den entsprechenden Check hat der Verein Luzerner Stadtlauf beim Helferfest an die Frauenzentrale Luzern übergeben.

Die Präsidentin der Frauenzentrale Luzern Silvana Beeler Gehrer (v.l.) und Co-Geschäftsführerin Ursi Wildisen erhalten den Check vom Geschäftsleiter des Vereins Luzerner Stadtlauf Andreas Grüter und OK-Präsident Beat Schorno. (Bild: PD)

(pd/spe) Anlässlich des Helferfests im Schalander der Brauerei Eichhof überreichte der Verein Luzerner Stadtlauf der Frauenzentrale Luzern einen Check in der Höhe von 18'330 Franken, wie der Verein am Mittwoch mitteilt. Das Geld hat wurde am diesjährigen Solidaritätslauf eingenommen. Dieser wird jeweils als eigene Kategorie im Rennprogramm des Luzerner Stadtlaufs ausgetragen. Das Startgeld von 100 Franken fliesst gemäss des Vereins vollumfänglich an eine soziale Institution aus der Region.

Die Frauenzentrale Luzern besteht seit 1961. Sie unterstützt Frauen, Männer und ihre Familien mit persönlichen und professionellen Beratungen in Rechts-, Budget- und Unterhaltsfragen oder durch Vermittlung von Kinderbetreuung oder Tagesfamilien.

Welche Organisation 2020 durch den Solidaritätslauf unterstützt wird, ist noch offen. Interessierte Organisationen können sich ab sofort beim Verein Luzerner Stadtlauf dafür bewerben. Der 43. Luzerner Stadtlauf findet am 25. April 2020 statt.