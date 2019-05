Live Luzerner Regierungsrats-Ticker: Die Reaktionen zur Wahl Schwerzmann/Winiker und der Niederlage von Bärtsch Das Rennen um die zwei noch freien Sitze im Luzerner Regierungsrat ist entschieden: Die beiden bisherigen Regierungsräte Paul Winiker (SVP) und Marcel Schwerzmann (parteilos) sind wiedergewählt. Das Nachsehen hat die junge Grüne Kandidatin Korintha Bärtsch. Verfolgen Sie alle Resultate, Bilder und Reaktionen live in unserem Ticker. René Meier und Flurina Valsecchi

18:00 Uhr

Nun gehen wir in die detaillierte Wahlanalyse: Hier folgt unser erster Artikel mit den Reaktionen der Parteipräsidenten.

17:39 Uhr

Die Luzerner SP dankt der Grünen Kandidatin Korintha Bärtsch und allen, «die für eine Veränderung gekämpft haben». Und SP-Präsident David Roth mahnt: «Bitte resigniert jetzt nicht, sondern engagiert euch weiter für einen Wandel im Kanton Luzern.» Das Ziel der SP bleibt gemäss Mitteilung das gleiche: Wieder in die Regierung einziehen und die Vertretung der Linken wieder herstellen. Roth: «Wir werden in den kommenden Wochen mit dem Personalfindungsprozess beginnen um künftige Kandidatinnen und Kandidaten zu eruieren. Die SP wird bei allen künftigen Vakanzen antreten, bis die Konkordanz wiederhergestellt ist.»

17:08 Uhr

«Der heutige Tag ist ein Vertrauensbeweis für die Regierung und ein Auftrag zur Frauenförderung»: Schauen Sie hier den Video-Kommentar von LZ-Chefredaktor Jérôme Martinu zum zweiten Wahlgang:

16:56 Uhr

Freud und Leid liegen heute nah beieinander. Sehen Sie hier die Impressionen von den Wahlfeiern und aus dem Regierungsgebäude:

Rechts von Korintha Bärtsch ist Maurus Frey, Präsident Grüne. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 19. Mai 2019)

Die gewählten Regierungsräte Paul Winiker (rechts, SVP) und Marcel Schwerzmann (links, parteilos). (Bild: Eveline Beerkircher, Luzern, 19. Mai 2019)

Die gewählten Regierungsräte beim Fototermin. (Bild: Eveline Beerkircher, Luzern, 19. Mai 2019)

Der Luzerner Regierungsrat (von links): Paul Winiker, Reto Wyss, Guido Graf, Fabian Peter und Marcel Schwerzmann. (Bild: Dominik Wunderli) Korintha Bärtsch (links) wurde im 2. Wahlgang nicht gewählt. Rechts: Maurus Frey, Präsident Grüne Kanton Luzern. (Bild: Eveline Beerkircher, Luzern, 19. Mai 2019)

Die gewählten Regierungsräte auf dem Weg zum Fotoshooting. Von links: Guido Graf, Reto Wyss, Fabian Peter und Marcel Schwerzmann. (Bild: Eveline Beerkircher, Luzern, 19. Mai 2019)

Marcel Schwerzmann, rechts, Paul Winiker, links und Fabian Peter (mitte). (Bild: Eveline Beerkircher, Luzern, 19. Mai 2019)

Der gewählte Luzerner Regierungsrat Guido Graf. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler) Der gewählte Regierungsrat Marcel Schwerzmann (rechts). (Bild: Eveline Beerkircher, Luzern, 19. Mai 2019)

Wahlfeier von Paul Winiker im Crazy Cactus an der Baselstrasse. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 19. Mai 2019)

Wahlfeier von Paul Winiker im Crazy Cactus an der Baselstrasse. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 19. Mai 2019)

Manuela Jost (rechts) und Roland Fischer (Zweiter von rechts, beide GLP) gratulieren Korintha Bärtsch für ihr Engagement. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 19. Mai 2019)

Korintha Bärtsch beim Bistro Krienbrüggli an der Pfistergasse. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 19. Mai 2019)

Korintha Bärtsch. (Bild: Eveline Beerkircher, Luzern, 19. Mai 2019)

Regierungsrat Marcel Schwerzmann im Gespräch mit Raphael Prinz, SRF-Korrespondent für die Zentralschweiz. (Bild: Eveline Beerkircher)

Die gewählten Regierungsräte Marcel Schwerzmann, links, und Paul Winiker, rechts. (Bild: KEYSTONE/Urs Flueeler) Korintha Bärtsch. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler) Am zweiten Wahlgang der Regierungsratswahlen im Regierungsgebäude. (Bild: Eveline Beerkircher, Luzern, 19. Mai 2019)

Im Regierungsgebäude in Luzern. (Bild: Eveline Beerkircher, Luzern, 19. Mai 2019)

Im Regierungsgebäude in Luzern. (Bild: Eveline Beerkircher, Luzern, 19. Mai 2019)

Korintha Bärtsch wird interviewt. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler) 21 Bilder Freud und Leid liegen heute nah beieinander: Die Impressionen von den Wahlfeiern und aus dem Regierungsgebäude

16:12 Uhr

Maurus Frey, Präsident der Grünen, gibt sich via Twitter kämpferisch:

Für alle die für eine ausgewogenenere & bunter zusammengesetzte Regierung gewählt & gearbeitet haben, ist das Resultat #luwahl19 enttäuschend.



Gemeinsam haben wir aber enorm viel erreicht: @KantonLuzern wird dank unserem Einsatz bunter, gerechter & ökologischer. Merci euch!(1/2) — Maurus Frey (@MaurusFrey) 19. Mai 2019

15:02 Uhr

Das sagt Paul Winiker (SVP) zur Wiederwahl:

Das sagt Marcel Schwerzmann (parteilos) zur Wiederwahl:

Das sagt Korintha Bärtsch (Grüne) zur Nicht-Wahl:

14:56 Uhr

Impressionen aus dem Regierungsgebäude:

Der gewählte Regierungsrat Marcel Schwerzmann. (Bild: Eveline Beerkircher)



Korintha Bärtsch wurde im 2. Wahlgang nicht gewählt. (Bild: Fotografin/Eveline Beerkircher)



Korintha Bärtsch wurde im 2. Wahlgang nicht gewählt. (Bild: Freie Fotografin/Eveline Beerkircher)



Paul Winiker und Marcel Schwerzmann. (Bild: Fotografin/Eveline Beerkircher)



14:49 Uhr

Auf Facebook wird die Regierungsratswahl rege diskutiert. Hier eine Auswahl an Reaktionen:

14:45 Uhr

Die Luzerner Juso zeigt sich in einer Reaktion enttäuscht über den heutigen Wahlausgang: Der Kanton Luzern werde weiterhin nur von bürgerlichen Männern regiert. Die Jungpartei spricht von einem «ernüchternden Ergebnis»:

«Weiterhin wird der Kanton nur von bürgerlichen Männern regiert. Dass noch immer keine einzige Frau in der Exekutive vertreten ist, ist für die Juso ein Armutszeugnis sondergleichen. Es zeigt aber auch, dass die Gleichstellung der Geschlechter noch längst nicht erreicht ist, solange die angemessene Frauen*vertretung in der Regierung nicht zur Selbstverständlichkeit wird. Sowas darf im Jahr 2019 nicht mehr passieren. Umso mehr braucht es nun den Frauen*streik am 14. Juni.»

14:39 Uhr

Welcher Regierungsrats-Kandidat /-Kandidatin räumt wo ab? Polit-Experte Olivier Dolder gibt via Twitter eine erste Kurzauswertung bekannt:

Kurzauswertung zur #wahlLU19:

- Korintha Bärtsch (@Gruene_LU) gewinnt in 3 Gemeinden (Luzern, Oberkirch, Sursee)

- @schwerzmann_m (parteilos) gewinnt in 1 Gemeinde (Udligenswil)

- @PaulWiniker (@svpluzern) gewinnt in 79 Gemeinden — Olivier Dolder (@odolder) 19. Mai 2019

Da haben wohl diejenigen das Rennen entschieden, die glauben, sie müssten immer alle Linien auf dem Wahlzettel ausfüllen. #wahlLU19 — Rahel Estermann (@rahel_estermann) 19. Mai 2019

14:35 Uhr

Beide Stadtluzerner Vorlagen wurden von den Stimmbürgern klar bewilligt. Die Details lesen Sie hier:

14:16 Uhr

So präsentiert sich die Luzerner Regierung für die kommenden vier Jahre:

Der Luzerner Regierungsrat (von links): Paul Winiker, Reto Wyss, Guido Graf, Fabian Peter und Marcel Schwerzmann. (Bild: Dominik Wunderli)



14:12 Uhr

Die Grüne Partei nimmt Stellung zum Wahlresultat: Dass Korintha Bärtsch trotz der breiten Unterstützung nicht gewählt wurde, ist eine Enttäuschung für die Frauen, die linken und grünen Kreise, welche weiterhin nicht in der Regierung vertreten sind. Es ist auch ein schwieriger Moment für alle Luzerner*innen, die durch die Abbaupolitik in Bildung und Sozialem Erwartungen und Hoffnungen in die Wahl von Korintha Bärtsch setzten.

Hier ein Auszug aus der Mitteilung der Grünen:

(Bild: Janick Wetterwald)

14:03 Uhr

Sowohl Paul Winiker als auch Marcel Schwerzmann freuen sich sichtlich über ihre Wiederwahl im zweiten Wahlgang. Beide nehmen Gratulationen entgegen.

Erfreut über das Wahlergebnis: Marcel Schwerzmann (links) und Paul Winiker. (Bild: Janick Wetterwald)

13:57 Uhr

Nun trifft der neu zusammengesetzte Regierungsrat ein. Also die schon im ersten Wahlgang bestätigten Guido Graf und Reto Wyss (beide CVP), Fabian Peter (FDP) sowie die heute bestätigten Paul Winiker (SVP) und Marcel Schwerzmann (parteilos).

13:55 Uhr - Schlussresultat ist da

* bisher im Amt gewählt

Das Schlussresultat steht fest, nachdem auch die Gemeinde Ruswil ihre Stimmen ausgezählt hat: Paul Winiker erzielt 65'887 Stimmen und ist wie Marcel Schwerzmann mit 59'746 Stimmen als Regierungsrat wiedergewählt. Die Grüne Korintha Bärtsch holt mit 51'640 Stimmen rund 14'000 mehr Stimmen als SP-Kandidatin Felicitas Zopfi vor vier Jahren. Marcel Schwerzmann kam 2015 auf 65'708 Stimmen, Paul Winiker auf 54'500 Stimmen.

13:52 Uhr

Korintha Bärtsch trifft im Lichthof des Regierungsgebäudes ein und wird mit Applaus und Blumen begrüsst. Sie bezeichnet ihr Resultat als grosse Enttäuschung.

(Bild: Martina Odermatt)

13:44 Uhr

FDP-Vertreter im Lichthof: Markus Zenklusen (Kantonal-Präsident im grauen Jackett) und rechts von ihm steht Benjamin Häfliger (FDP-Sekretär).

(Bild: Janick Wetterwald)

13:39 Uhr

Angela Lüthold, Präsidentin der kantonalen SVP, gibt LZ-Journalist Christian Peter Meier, Auskunft.

(Bild: Janick Wetterwald)

Und die GLP-Kantonsrätin Claudia Huser Barmettler (links) im Gespräch mit LZ-Journalistin Martina Odermatt.

(Bild: Janick Wetterwald)

13:33 Uhr

Alle warten auf das noch fehlende Resultat aus Ruswil und am Eingang zum Regierungsgebäude auf Korintha Bärtsch.

(Bild: Janick Wetterwald)

(Bild: Janick Wetterwald)

13:30 Uhr

Fürs definitive Ergebnis zu den Regierungsratswahlen warten wir auf die 83. Gemeinde: Es ist Ruswil.

13:19 Uhr

Jetzt werden die Resultate der drei Kandidaten im Detail analysiert und diskutiert.

(Bild: Dominik Wunderli)



13:17 Uhr

Nun sind 82 Gemeinden ausgezählt Paul Winiker holt 64'501 Stimmen, Marcel Schwerzmann 58'393, Korintha Bärtsch 50'812. Damit sind die beiden bisherigen Männer trotz dem Fehlen des Resultats einer Gemeinde bestätigt. Die Linke ist auch in den kommenden vier Jahren nicht in der Luzerner Regierung vertreten.

(Quelle: Kanton Luzern)

13:14 Uhr

AFR-18-Abstimmung: Ein deutliches Ja von 56,9 Prozent

(Quelle: Kanton Luzern)

13:12 Uhr

Hans Stutz von den Grünen schaut verdutzt auf die Resultate und sagt: «Das isch gloffe.»

(Bild Janick Wetterwald)

13:10 Uhr

Für sie geht's weiter in der Luzerner Regierung: Marcel Schwerzmann und Paul Winiker.

13:07 Uhr

Noch fehlen die beiden Gemeinden Ruswil und Wolhusen. In diesen beiden Gemeinden wird Korintha Bärtsch das Rennen nicht mehr zu ihren Gunsten entscheiden. Paul Winiker und Marcel Schwerzmann sind gewählt!

13:03 Uhr

Um 13 Uhr liegen die Resultate von 81 Gemeinden vor. Paul Winiker scheint mit 63'705 Stimmen so gut wie gewählt. Auch Marcel Schwerzmann dürfte die Bestätigung schaffen: Er holte bis jetzt 57'703 Stimmen. Auf die Grüne Herausforderin Korintha Bärtsch entfielen bis jetzt 50'476 Stimmen.

12:59 Uhr

Demnächst ist das definitive Resultat für die AFR-18-Abstimmung da, der Ja-Anteil beträgt derzeit gegen 60 Prozent.

12:55 Uhr

SVP-Regierungsrat Paul Winiker trifft im Regierungsgebäude ein.

(Bild: Dominik Wunderli)

12:51 Uhr

Die ersten Blumen sind parat: Im Gespräch vor dem Regierungsgebäude ist Gaudenz Zemp, Direktor des Gewerbeverbands Luzern (rechts im Bild).

(Bild Janick Wetterwald)

12:51 Uhr

Finanzvorsteher Marcel Schwerzmann hat den Lichthof des Regierungsgebäudes inzwischen wieder verlassen. Er muss sich auf die Medienkonferenz zur kantonalen Finanz- und Aufgabenreform vorbereiten, die um 15 Uhr stattfindet. Paul Winiker und Korintha Bärtsch haben sich hier noch nicht blicken lassen.

12:49 Uhr

Schon jetzt ist klar: Korintha Bärtsch wird deutlich mehr Stimmen holen als Felicitas Zopfi, die 2015 den linken Sitz in der Luzerner Regierung verteidigen wollte. Die SP-Frau kam vor vier Jahren im zweiten Wahlgang auf 37'154 Stimmen.

12:47 Uhr

Inzwischen gibt es Resultate von 71 der 83 Gemeinden. Noch immer liegt Paul Winiker mit 51'988 Stimmen vor Marcel Schwerzmann, der 47'076 Stimmen erzielt hat. Korintha Bärtsch kommt auf 41'251 Stimmen. Damit ist der Abstand zwischen Schwerzmann und Bärtsch wieder angewachsen.

(Quelle: Kanton Luzern)

12:38 Uhr

Der parteilose Marcel Schwerzmann (links) analysiert die Resultate:

(Bild: Eveline Beerkircher)



12:37 Uhr

Ausschlaggebend für den Stimmenzuwachs ist das Resultat in der Stadt Luzern. Hier hat Bärtsch 14'333 Stimmen gemacht, Winiker 9558 und Schwerzmann 8893. Damit hat Bärtsch ihr Resultat vom ersten Wahlgang in der Stadt Luzern um rund 1500 Stimmen übertroffen.

12:32 Uhr

Nun sind die Resultate von 62 Gemeinden eingetroffen. Korintha Bärtsch hat aufgeholt und liegt nun nur noch gut 3000 Stimmen hinter Marcel Schwerzmann. Die detaillierten Resultate: Paul Winiker 44'584 Stimmen, Schwerzmann 40'704, Bärtsch 37'439.

(Quelle: Kanton Luzern)

12:30 Uhr

Wer stolpert heute?

(Bild: Janick Wetterwald)

12:27 Uhr

Neuster Stand in der kantonalen Vorlage: Bei der AFR-18-Abstimmung liegt der Ja-Anteil im Moment bei fast 60 Prozent. 70 von 83 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.

12:19 Uhr

Nun sind 54 Gemeinden ausgezählt. Es führt weiterhin SVP-Regierungsrat Paul Winiker mit 30'963 Stimmen, gefolgt vom parteilosen Marcel Schwerzmann, der auf 28'206 Stimmen kommt. Die Grüne Korintha Bärtsch hat bis jetzt 20'700 Stimmen erzielt.

12:17 Uhr

Hier finden Sie alle Resultate aus den Zentralschweizer Kantonen und Gemeinden, Updates folgen laufend:

12:13 Uhr

Als erster Regierungsratskandidat trifft der parteilose Finanzdirektor Marcel Schwerzmann ein. Er zeigt sich gut gelaunt über das Zwischenresultat. Hier im Gespräch mit Raphael Prinz, SRF-Korrespondent für die Zentralschweiz.

(Bild: Janick Wetterwald)

12:07 Uhr

Ausgezählt sind 46 von 83 Luzerner Gemeinden. Nicht unter den ausgezählten Gemeinden ist die Stadt Luzern, wo die Grüne Korintha Bärtsch im ersten Wahlgang doppelt so viele Stimmen holte wie Marcel Schwerzmann und deutlich mehr als Paul Winiker.

Quelle: Kanton Luzern

12:03 Uhr

Die ersten Wahl-Resultate aus den Gemeinden sind da: Es führt Paul Winiker vor Marcel Schwerzmann und mit deutlichem Abstand vor Korintha Bärtsch. Winiker kommt auf 22'487, Schwerzmann auf 20'349, Bärtsch auf 13'830 Stimmen.

11:51 Uhr

Provisorisches Büro: Der Fotograf der Bildagentur Keystone hat einen improvisierten Arbeitsplatz.

(Bild: Janick Wetterwald)

11:43 Uhr

Im Urnenlokal in der Stadt Luzern wird fleissig gezählt. Hier geht es nicht nur um kantonale und nationale Vorlagen, auch Entscheide zu städtischen Themen werden erwartet – zum Beispiel zu einer unterirdischen Velostation am Bahnhof.

(Bild: Domink Wunderli)

(Bild: Dominik Wunderli)

11:38 Uhr

Ihr Werdegang, ihre Ansichten: Die drei Kandidaten im Porträt

11:30 Uhr

Auch für die nötige Sicherheit wird im Regierungsgebäude gesorgt.

(Bild: Janick Wetterwald)

11:24 Uhr

Noch etwas Geduld ist nötig, machen Sie an unserem Quiz mit:

11:19 Uhr

Ein Blick in den Lichthof im Luzerner Regierungsgebäude, hier ist alles bereit für die Bekanntgabe der Ergebnisse. Auch für die nötige Verpflegung ist gesorgt. In den Gemeinden läuft derzeit die Auszählung der Stimmen.

(Bild: Janick Wetterwald)

(Bild: Janick Wetterwald)

11:16 Uhr

Besser zu früh, als zu spät: Der Haupteingang zum Regierungsgebäude und somit der Zugang für die Öffentlichkeit ist noch zu.

(Bild: Janick Wetterwald)

11.00 Uhr

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser

Wir begrüssen Sie herzlich zu unserem Ticker zu den Luzerner Regierungsratswahlen. Unsere Reporter sind ab jetzt im Regierungsgebäude und an den Treffpunkten der Kandidaten und Parteien unterwegs und liefern Ihnen hier auf diesem Kanal laufend die neusten Informationen.

Die Ausgangslage: 3 Kandidaten für 2 freie Sitze:

Zur Wahl treten heute an:

der bisherige SVP-Regierungsrat und Sicherheitsdirektor Paul Winiker

der bisherige parteilose Finanzvorsteher Marcel Schwerzmann

die neue Grüne Kandidatin Korintha Bärtsch

Bereits im ersten Wahlgang vom 31. März 2019 schafften folgende drei Männer die (Wieder)-Wahl: