Luzerner Kantonalbank reicht Beschwerde gegen Sperrung der Bahnhofstrasse in der Stadt Luzern ein Die Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) hat beim Luzerner Kantonsgericht eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die neue Verkehrsanordnungen der Luzerner Bahnhofstrasse eingereicht.

(pd/sda) Die Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) fordere bei der Sperrung der Bahnhofstrasse in Luzern flankierende Massnahmen, damit während der Spitzenzeiten im von der Schliessung der Bahnhofstrasse betroffenen Quartier weiterhin eine flüssige Verkehrsführung gewährleistet sei, heisst es in deren Medienmitteilung vom Montag. Die Spitzenzeit dauert gemäss LUKB jeweils von 16 bis 19 Uhr. Die neue Verkehrsführung, wie sie von der Stadt Luzern im April im Kantonsblatt publiziert wurde, sieht eine teilweise Sperrung der Bahnhofstrasse vor. Dies werde die Verkehrsflüsse innerhalb und ausserhalb des Hirschmattquartiers stark negativ beeinflusseon, so die LUKB.

