Luzerner GLP will Sitz in Bern zurück Die Grünliberalen im Kanton Luzern bereiten sich auf den Wahlherbst vor und präsentieren ihre National- und Ständeratsliste. Darauf findet sich auch ein Wiederholungstäter. Martina Odermatt

Nominiert: Andràs Özvegyi (hinten von links), Ursula Berset, Niklaus Iten, Riccarda Schaller, Markus Hess. Vorne: Roland Fischer, Michèle Graber und Claudia Huser. (Bild: Dominik Wunderli, Nottwil, 24. Juni 2019)

Passender hätte das Datum für die National- und Ständeratsnomination der GLP Luzern wohl kaum ausfallen können. Während die Temperaturen tagsüber auf über dreissig Grad angestiegen sind, wurden im Luzerner Kantonsrat bei der Klimasession hitzige Diskussionen geführt und der Klimanotstand ausgerufen (mehr auf Seite 19). Dies gab auch abends bei der Mitgliederversammlung im Hotel Sempachersee in Nottwil noch zu reden. «Wir dürfen verhalten zufrieden sein mit der Session. Es wurden viele Berichte in Auftrag gegeben. Das ist gut, aber wir brauchen griffige Massnahmen, und zwar jetzt», sagt Parteipräsident Roland Fischer zum Auftakt.

Danach stellte die Partei ihre Liste für die nationalen Wahlen im Herbst vor. Die Hälfte der Plätze sind durch Frauen besetzt. «Drei Spitzenkandidie­rende und 6 Unterstützungskandidierende», nannte es Wahlkampfleiter und Vizepräsident Olivier Bucheli.

«Zeit, für eine progressive Kraft in Bern»

Als Ständeratskandidatin wird Kantonsrätin und Fraktionsvorsitzende Michèle Graber (53, Udligenswil) antreten. Sie hat sich gleichzeitig den ersten Listenplatz gesichert. Seit 2011 politisiert Graber im Luzerner Kantonsrat für die Grünliberalen. Nun also soll es nach Bern? Setzt sich die Tendenz der kantonalen Wahlen fort, ist diese Option durchaus realistisch. Bei den Kantonsratswahlen vom März gewann die Partei drei Sitze dazu. «Die Chancen, den Sitz zurückzugewinnen, stehen gut», sagt Roland Fischer dazu. Zu ihrer Kandidatur meint Michèle Graber: «Ich fühle mich geehrt, kandidieren zu dürfen. Es ist Zeit für eine progressive Kraft aus Luzern in Bern.»

An zweiter Stelle kandidiert Kantonsrätin Claudia Huser (Luzern). Als Mitglied vom Frauenförderungsnetzwerk Frauen Politik Luzern weibelte sie mit fünf anderen Kantonsrätinnen für eine höhere weibliche Besetzung im Kantonsrat – und sagte nach jenen Wahlen, dass sie dieses Ziel nun auch auf nationaler Ebene in Angriff nehmen wolle. Mit ihrer Kandidatur als Nationalratskandidatin für die GLP lässt sie diesen Worten Taten folgen. An dritter Stelle wird Roland Fischer (Udligenswil) ins Rennen geschickt. Der Parteipräsident und Kantonsrat war bereits von 2011 bis 2015 Nationalrat. Damals gelang es der GLP überraschend, der SVP einen Sitz abzuluchsen. 2015 musste Fischer – trotz guter Zeugnisse von Amtskollegen – den Sitz wieder räumen. Fischer, der dieses Jahr den Sprung in den Luzerner Kantonsrat geschafft hat, würde auch gerne wieder in Bern wirken. «Es war eine sehr spannende Zeit, und ich würde mich freuen, meine Arbeit dort wieder aufzunehmen und weiterzumachen.»

Sechs weitere Anwärter komplettieren die Liste

Die Liste wird komplettiert durch den Nottwiler Kantonsrat Markus Hess, Riccarda Schaller (Malters), Kantonsrat Andràs Özvegyi (Luzern), Ursula Berset (Buchrain), Niklaus Iten (Kriens) und Laura Kopp (Luzern). Weiter wurde auch die Liste der jungen GLP vorgestellt.