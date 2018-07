Luzerner Biscuithersteller Hug bäckt ab 2019 auch eine Zürcher Spezialität

Die Hug AG schluckt auf 1. Januar 2019 den kleinen Hüppen- und Waffelproduzenten Hardegger Hüppen in Fahrweid (ZH) mit acht Mitarbeitern. Marc Benedetti

Hüppen sind mit Schokolade gefüllte Biscuit-Rollen und eine Zürcher Spezialität. (Bild: PD)

Der Biscuithersteller aus Malters übernimmt auf 1. Januar 2019 einen kleinen Spezialitätenbetrieb aus dem Kanton Zürich. Der Verkauf der Hardegger Hüppen AG erfolgt mangels einer Nachfolgeregelung im Familienbetrieb, wie Hug am Donnerstag mitteilte.

Die 1950 gegründete Firma Hardegger produziert unter der Marke «Hardy’s» Waffelgebäcke für die Gastronomie sowie die Spezialität «gefüllte Zürcher Hüppen» und Magenbrot.

Hüppen hiessen früher «Offlattenröhrli» Die süssen Röhrchen sind im Verzeichnis «Kulinarisches Erbe der Schweiz» gelistet. Die älteste bekannte Erwähnung von Zürcher Hüppen ist ein Rezept von Anna Margaretha Ziegler im Jahr 1693. Mit dem Hüppebacken begann man indes schon im 14. Jahrhundert, weiss das «Tagblatt der Stadt Zürich». Die ungefüllten «Offlatenröhrlin» aus Wasser und Honig hätten damals als «arme Spis» gegolten. Die heute verbreiteten gefüllten Hüppen werden erst seit 1928 von einigen Kleinbäckereien im Kanton Zürich produziert.

So sehen Hüppen aus.

Die Firma Hug AG stärke mit der Übernahme ihr Gastro-Sortiment und die Produktion in der Schweiz, teilte sie mit. Die Produktion bleibe vorderhand in Fahrweid und wird mittelfristig in die Hug AG integriert. Der nationale Vertrieb der Hardegger Produkte übernimmt die Hug AG Malters per 1. Januar 2019.

Der Guetzlihersteller Hug investiert momentan 50 Millionen Franken in den Bau eines neuen Backhauses an seinem Hauptsitz (wir berichteten)