Festival Strings Lucerne: Start des Vorverkaufs ++ Abriss des alten FCL-Stadions jährt sich zum 10. Mal

Dienstag, 6. August - 19:20 Uhr

Festival Strings Lucerne: Start des Vorverkaufs

(rem) Am 7. August startet der Vorverkauf im KKL Luzern für die Konzertsaison 2019 / 2020 der Festival Strings Lucerne. Sie hält sowohl in Luzern als auch auf den Tourneen ins Ausland zahlreiche Höhepunkte bereit. (Die komplette Übersicht als PDF)

Dienstag, 6. August - 16:36 Uhr

Wechsel bei der Luzerner Kantonalbank

(jus) Daniela Tschol hat auf Anfang August 2019 die Leitung des Bereichs Spezialberatungen bei der Luzerner Kantonalbank übernommen. Sie folgt damit auf René Schmalz, der die Bank auf eigenen Wunsch verlassen hat. Die 36-jährige Rechtsanwältin leitete bisher bei der Bank das Team Erbrecht/Willensvollstreckung und war Stellvertreterin von René Schmalz.



Dienstag, 6. August - 16:16 Uhr

Drogendealer in Reussbühl festgenommen

(jus) Im Stadtluzerner Ortsteil Reussbühl hat die Luzerner Polizei am Montagnachmittag einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Gemäss der Mitteilung der Polizei beobachtete eine Patrouille beim Reusszopf-/Dammweg im Bereich des «Nordpol», wie ein Mann mutmasslich an zwei Konsumenten Drogen verkaufte. Kurze Zeit später wurde der 39-jährige Nigerianer an der Zollhausstrasse von der Polizei kontrolliert und festgenommen.



Dienstag, 6. August - 12:20 Uhr

Vor 10 Jahren wurde das alte Allmend-Stadion abgerissen

Im August 2009 war es soweit: Im alten Allmend-Fussballstadion begannen die Abriss-Arbeiten. Weil das Stadion seit 2007 den reglementarischen Anforderungen der Schweizer Fussball-Liga nicht mehr genügte, wurde ein Neubau an gleicher Stelle geplant – die Swissporarena, in welcher der FC Luzern heute seine Heimspiele austrägt. (Zum Artikel)



Dienstag, 6. August – 12:02 Uhr

Kunstmuseum hofft auf spektakulären Neuzugang

(rem) Das Kunstmuseum Luzern will für mehrere Hunderttausend Franken ein Bild des englischen Malers William Turner erwerben, das die Rigi zeigt. Derweil verhängt die englische Regierung ein Exportverbot für ein anderes, noch viel wertvolleres Rigi-Gemälde. (Zum Artikel)

Montag, 5. August - 15:40 Uhr

(rem) Gratis ins Kino:

Gratis an die Filmvorstellung «Fair Traders» am 14. August im Open Air Kino @stadtluzern. Tickets gibt's ab morgen solange Vorrat im öko-forum.https://t.co/jQ56CDwDbq pic.twitter.com/Yu9MpqZEqO — UmweltberatungLuzern (@ublu_ch) August 5, 2019

Montag, 5. August - 14:10 Uhr

(rem) Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag eine illegale Pokerrunde aufgedeckt. Aufgestellt war der Pokertisch in einem abgeschlossenen Raum des Parkhauses National. (Zum Artikel)

Montag, 5. August – 13:45 Uhr

Die Biografien der Luzerner Strassen

(rem) Wer waren eigentlich Kasimir Pfyffer, Kaspar Kopp, Sepp Ebinger, Philipp Anton von Segeser, Emanuel Müller und Matthias Luchsinger? Die Strassenverzeichnisse sind voll mit spannenden Geschichten. (Zum Artikel)

Montag, 5. August - 12:15 Uhr

Luzerner Hausärztin tief verschuldet – Angestellte warten auf Lohn

(rem) Angestellte einer Luzerner Arztpraxis warten teil seit Jahren auf Ihren Lohn. Die betroffene Ärztin sagt, sie habe keine Zahlungsschwierigkeiten. (Zum Artikel)

Sonntag, 4. August – 20:29 Uhr

Der FCL verliert in Genf

(stp) Der FC Luzern verliert das dritte Super-League-Spiel der Saison in Genf gegen Servette 0:1 (0:0). Die Niederlage ist verdient, der FCL war die schwächere Mannschaft – das bestätigt auch FCL-Trainer Thomas Häberli. Mehr dazu

Sonntag, 4. August – 11:04 Uhr

Judith Stamm im Interview

(zfo) Die Vorkämpferin der Frauenemanzipation Judith Stamm (CVP) ist Protagonistin in einem Dokumentarfilm über die 68er-Bewegung in Luzern. Im Interview sagt sie, wie sie zur Bewegung steht.

Der Film «Nach dem Sturm» läuft am Montag im Open Air Kino Luzern. Mehr dazu finden Sie hier.

Sonntag, 4. August – 07:46 Uhr

Seenachtsfeste haben eine grosse Tradition in Luzern

(zfo) Kleine Seenachtsfeste fanden in Luzern sporadisch schon in den 1870er-Jahren statt; das zeigen Dokumente im Stadtarchiv. Die Ursprünge reichen aber noch weiter zurück. Mehr dazu lesen Sie hier.

Undatierte Fotografie vom Seenachtsfest Luzern, wahrscheinlich 1950er oder 1960er Jahre. (Bild: Stadtarchiv, Fotograf Hans Blättler, Luzern)

Samstag, 3. August – 15:45 Uhr

So viele Kirchenaustritte wie noch nie

Mehr als 500 Personen sind im vergangen Jahr aus der Katholischen Kirche der Stadt Luzern ausgetreten. Das sind so viele wie noch nie. Ein Grund dafür sieht Peter Bischof, der Geschäftsführer der Katholischen Kirchgemeinde der Stadt Luzern, in der rückgängigen Zuwanderung. Was sonst noch zum Mitglieder-Rückgang geführt hat, lesen Sie hier.

Samstag, 3. August – 11:21 Uhr

FC Luzern holt Ndiaye

(stp) Der FC Luzern verpflichtet für die kommenden vier Jahre den senegalesischen U23-Internationalen Ibrahima Ndiaye vom ägyptischen Club Wadi Degla FC. Der 21-jährige Flügelspieler wird beim FC Luzern die Nummer 7 tragen. Mehr dazu

Samstag, 3. August – 10:36 Uhr

Kleinbus und VBL-Bus kollidieren an der Löwenstrasse

(stp) Am Freitag ereignete sich an der Löwenstrasse einen Unfall zwischen einem schwarzen Kleinbus und einem Bus der Verkehrsbetriebe Luzern. Die Polizei sucht nun Zeugen. Mehr dazu

Samstag, 3. August – 08:48 Uhr

Viele Mitarbeiter verlassen «Martins Brotwerk»

(stp) Fünf Personen haben bei «Martins Brotwerk» den Job geschmissen. Der Geschäftsführer spricht von Racheakten. Mehr dazu

Freitag, 2. August – 15:22 Uhr

Neue Webseite informiert über das Leben von Carl Spitteler

(stp) Die Carl-Spitteler-Stiftung Luzern baut eine Webseite auf, die unter anderem über das Leben des Dichters und seine Werke informiert. Sie bietet auch Bilder und Unterrichtsmaterialien für Lehrer. Mehr dazu

Freitag, 2. August – 08:13 Uhr

Havenbar am «Brennpunkt Claridenstrasse»

(stp) Seit gestern ist die Zwischennutzung «Brennpunkt Claridenstrasse» an der Claridenstrasse 1 eröffnet – unter anderem mit der Havenbar. Deren Betreiber wollen die Atmosphäre einer hamburgischen Hafenkneipe schaffen und die Havenbar zu einem Begegnungsort machen.

Die Havenbar ist bis am 28. September jeweils donnerstags und freitags ab 16 Uhr und samstags ab 11 Uhr geöffnet.

Donnerstag, 1. August – 21:27 Uhr

Der FC Luzern schaltet KI Klaksvik aus

(stp) Der FC Luzern gewinnt auf den Färöern-Inseln gegen Klaksvik mit 1:0. Für das einzige Tor sorgt Idriz Voca. Das Spiel war kein spielerischer Genuss, dafür ist der Sieg umso wertvoller für den FCL. Mehr dazu

Donnerstag, 1. August – 18:46 Uhr

Aktivisten hängen am Nationalfeiertag ein Plakat an die Museggmauer

(stp) Die Aktivistengruppe Resolut hat am Donnerstagmorgen ein Transparent mit dem Spruch «Es gibt nichts zu Feiern» an der Museggmauer angebracht. Die Aktivisten wollen damit gemäss eigenen Angaben gegen den «patriotischen Freudentaumel, in den die Schweiz jeden ersten August verfällt», protestieren. Mehr dazu

Donnerstag, 1. August – 8:30 Uhr

Messerstecherei vor Luzerner Kriminalgericht

(spe) Eine Familienfehde, ein Taschenmesser und ein Beklagter, der sich nicht mehr meldet. Das Luzerner Kriminalgericht verhandelt im Ungewissen, ob der Täter überhaupt noch lebt. Tatort: die Baselstrasse. (Zum Artikel)

Donnerstag, 1. August – 7:00 Uhr

Kollision auf der Haldenstrasse

(spe) Auf der Haldenstrasse ereignete sich eine Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad. Eine Person wurde verletzt. (Zum Artikel)