Matura bestanden! Das sind die Namen und die Geschichten der Luzerner Absolventen Sie haben die Reifeprüfung geschafft. Sieben von neun Maturafeiern im Kanton Luzern fanden bereits statt. 496 junge Frauen und Männer durften sich über den erfolgreichen Abschluss freuen. Martina Odermatt

Die Absolventen im Porträt

Die Luzerner Maturanden haben für ihre Abschlussarbeit eine Reise in die Vergangenheit unternommen, literarische Werke miteinander verglichen und sich mit ihrer Leidenschaft befasst. Wir haben acht junge Frauen und Männer porträtiert – stellvertretend für all jene Schüler, die in den vergangenen Tagen ihre Diplome erhalten haben.

Kantonsschule Alpenquai, Luzern – die Namen

Die Besten:

1. Rang: Preis Dr.-Robert-Huber–Klinik-St.-Anna, Hess Milena, Luzern, 6a (5.79);

2. Rang: Preis der Sidler-Perovic-Stiftung, Schumacher Dario, Luzern, 6i (5.68)

3. Rang: Preis der Sidler-Perovic-Stiftung, Peter Kai, St. Niklausen, 6k (5.64).

Die ausgezeichneten Maturaarbeiten:

Preis der Luzerner Kantonalbank für eine herausragende Maturaarbeit

Sozialwissenschaften: von Moos Lia, Kastanienbaum, 6a

Kunst und Bewegungswissenschaften: Andergassen Manuel, Perlen, 6e

Naturwissenschaft, Mathematik, Informatik und Technik: Tschanz Dario, Kastanienbaum, 6e

Geisteswissenschaften: Küng Johanna, Luzern 6k.

Abboud Fatima, Kriens; Abou al-Haija Batul, Luzern; Achermann Lilith, Luzern; Alimi Reikezehra, Kriens; Andergassen Manuel, Perlen; Arnold Leonardo, Luzern; Arnold Lukas, Meggen; Auerswald Rafael, Luzern; Auf der Maur Jael, Weggis; Augugliaro Patrizia, Luzern; Barbu Mihai, Ebikon; Barmettler Livia, Dierikon; Barreiro Noah, Obernau; Baumann Erik, Horw; Baumann Manuel, St. Niklausen LU; Bechtiger Lisa, Kriens; Bernet Daniel, Ebikon; Bider Moritz, St. Niklausen LU; Bieler Victoria, Kastanienbaum; Bieri Tim, Ebikon; Bilic Antonia, Luzern; Birboutsakis Alexios, Kriens; Birrer Joël, Kriens; Bisang Sarah, Luzern; Bischof Tanja, Cham; Bissig Stefanie, Weggis; Bitterli Valentina, Luzern; Bollinger Thierry, Horw; Breschan Noah, Adligenswil; Büchler Melanie, Kriens; Bühler Sophie, Kriens; Bühlmann Luca, Hergiswil NW; Bui Duy-Nam, Kriens; Burger Alena, Horw; Bütler Timo, Ebikon; Cadisch Linard, Kriens; Commerell Anna, Horw; Costa Tatjana, Horw; Défago Muriel, Obernau; Della Chiara Elena, Luzern; Deon Elina, Luzern; Di Michelangeli Lorenzo, Emmenbrücke; Dimmler Cristina, Adligenswil; Döös Till, Luzern; Drmic Kristina, Ebikon; Dürger Leonie, Luzern; Duss Joel, Meggen; Eberle Selma, Luzern; Egger Lorenz, Luzern; Ehrler Anouk, Horw; Eisner Manuel, Luzern; Fässler Salome, Buchrain; Ferrara Marco, Luzern; Fischer Jan, Kriens; Florian Sandro, Ruswil; Fritsche Maurin, Horw; Galliker Jonas, Kriens; Girsberger Anna, Luzern; Glenz Jonathan, Kriens; Görtzen Alexandra, Ebikon; Gössi Fabienne, Buchrain; Granata Elke, Kriens; Gsponer Patricia, Luzern; Guardiola-Hausmann Marina, Meggen; Gügler Maya, Meggen; Gut Michelle, Kastanienbaum; Gvozdic Kim, Luzern; Häberli Gaudenz, Luzern; Haefeli Larissa, Kriens; Harder Zoe, Luzern; Heer Lara, Luzern; Helbling Jasmin, Horw; Hermanns Philipp, Luzern; Hertach Heidi, Luzern; Hess Milena, Luzern; Hildbrand Lukas, Luzern; Hofmann Sabrina, Udligenswil; Hofstetter Linus, Luzern; Hofstetter Seraina, Weggis; Höing Murielle, Kriens; Huang Nadine, Meggen; Huber Joël, Luzern; Huber Nils, St. Niklausen LU; Huber Sebastian, Luzern; Huber Yarek, Luzern; Hunkeler Selina, Kriens; Husmann Alina, Kastanienbaum; Hüsser Pascale, Luzern; Ierone Raisa, Luzern; Jakob Florina, Horw; Jans Anouk, Kriens; Jeyarajah Prajith, Luzern; Juppien Julius, Ebikon; Kaelin Lilly, St. Niklausen LU; Kaufmann Chris, Wauwil; Kessler Laura, Luzern; Kickler Julius, Luzern; Krass Dominic, Weggis; Kreienbühl Joëlle, Horw; Krempels Paula, Luzern; Kreyenbühl Nick, Ebikon; Kronenberg Yannou, Luzern; Krüger Clemens, Luzern; Krummenacher Linus, Kriens; Krütli Lena, Kriens; Küher Stéphanie, Luzern; Küng Johanna, Luzern; Laubacher Cédric, Luzern; Lauber Philippe, Luzern; Leuth Cassandra, Luzern; Loretz Nina, Kriens; Lötscher Géraldine, Buchrain; Lütolf Andrea, Meggen; Mares Jamie, Luzern; Marfurt Timo, Luzern; Matter Andrea, Luzern; Mauchle Viktor Hugo, Luzern; McCarthy Robert, Kriens; Meier Lara, Honau; Mercurio Chiara, Kastanienbaum; Mirashi Luana, Buchrain; Moos Andrina, Eschenbach LU; Muff André, Kriens; Muff Rafael, Hünenberg See; Nguyen Quynh, Kriens; Niederer Mena, Adligenswil; Oertli Moritz, Luzern; Pathmanathan Piraveena, Luzern; Peter Kai, St. Niklausen LU; Peter Simon, Adligenswil; Pföstl Luis, Kriens; Pinto Gonçalves Cristiana, Kriens; Portmann Silvana, Kriens; Prince Lara, Obernau; Rambach Maria-Manuel, Horw; Rast Fiona, Obernau; Rast Kim, Udligenswil; Reinacher Jeanne, Luzern; Reinhard Mirjam, Horw; Reinhard Nora, Luzern; Riedweg Rya, Dierikon; Rüegg Tim, Luzern; Ruf Chantal, Baar; Rüssli Moritz, Kriens; Ryff Noa, Horw; Saul Janine, Buchrain; Savignano Davide, Kastanienbaum; Schaffhauser Carolina, Meggen; Scherrer Nicole, Schwyz; Scheuber Denise, Emmenbrücke; Schibli Lena, Luzern; Schilliger Simone, Kriens; Schmalz Nemo, Ebikon; Schmid Milo, Adligenswil; Schmidiger Chiara, Luzern; Schmidli Luca, Adligenswil; Schöpfer Leander, Luzern; Schreiber Jann, Adligenswil; Schubert Julia, Buchrain; Schumacher Dario, Luzern; Schwab Marius, Horw; Sieber Samara, Luzern; Siegrist Benjamin, Adligenswil; Simon Jannis, Weggis; Sommer Aimée, Meggen; Spangenberger Philippe, Luzern; Stanojevic Anastasija, Ebikon; Staubli Nicolas, Kriens; Steimann Enya, Udligenswil; Stirnimann Victoria, Luzern; Streuli Micha, Meggen; Stucki Simone, Kriens; Suppiger Tim, Meggen; Thai James, Ebikon; Thayakaran Kogulan, Luzern; Tobler Francine, Meggen; Torres Garcia Simona, Luzern; Tschanz Dario, Kastanienbaum; Überschlag Salome, Luzern; Ulrich Pascal, Luzern; Van Wezemael Lara-Luna, Luzern; Verhelst Danielle Eva, Luzern; Vilpponen Fiona, Root; Visini Stefano, St. Niklausen LU; von Dach Nicolas, Adligenswil; von Deschwanden Mario, Luzern; von Moos Lia, Kastanienbaum; von Segesser Konstantin, Luzern; Wenaweser Sophie, Meggen; Wespi Lucille, Horw; Wessner Marc-André, Udligenswil; Wicki Moira, Rothenburg; Widmer Claude, Luzern; Williams Angus, Ebikon; Winiger Simon, Kriens; Winiker Leo, Kriens; Winterleitner Julian, Luzern; Wüest Leonie, Horw; Wymann Julia, Kriens; Zosso Elias, Luzern; Zurbriggen Anna, Luzern; Zurfluh Timon, Dierikon; Zwahlen Zinedine, Kriens.



Kantonsschule Willisau – die Namen

Die drei Besten:

1. Eva Bossart, Schötz, Note 5,68.

2. Ramon Marti, Willisau, und Lea Röthlin, Grossdietwil, Note 5,54.

3. Julie Wüest, Willisau, Note 5,50.



Alle Namen:

Arnet Myriam, Gettnau; Baumeler Sven, Grosswangen; Birrer Alina, Menznau; Borer Lena, Ettiswil; Bossart Eva, Schötz; *Brunschwiler Nina, Altbüron; Bucher Levi, Buttisholz; Burri Jana, Schötz; Dubach Caroline, Hofstatt; Egli Jan, Schötz; *Egli Laura, Wolhusen; Erni Tanja, St. Urban; Gisi Simone, Nottwil; *Graf Elena, Ufhusen; Grüter Fabienne, Hergiswil; Grüter Lea, St. Urban; Habermacher Raphael, Altishofen; Heinzer Alexander, Ruswil; Herzog Jil, Ruswil; Hodel Carmen, Schötz; Höltschi Cedric, Wolhusen; Huber Leandra, Buttisholz; Krolzig Siri, Ettiswil; *Kunz Nick, Ruswil; Kunz Shalina, Ruswil; Künzli Anina, Buttisholz; Lampart Mathias, Fischbach; Leupi Marco, Grosswangen; Lindegger Jana, Ettiswil; Loosli Martina, Menzberg; *Marti Ramon, Willisau; Meyer Svenja, Menznau; Mlinaric Sara, Willisau; Mugglin Gina, Willisau; Müller Jarina, Willisau; Müller Jelena, Altishofen; Planzer Severin, Wolhusen; Rea Aurelia, Sursee; Reichmuth Pirmin, Ruswil; Renggli Andrin, Willisau; Rizzo Dounya, Wolhusen; Rizzo Ismaël, Wolhusen; Roos Gabriel, Werthenstein; *Röthlin Lea, Grossdietwil; Schaller Remo, Willisau; Scherrer Michelle, Willisau; *Schönholzer Matthias, Wolhusen; Setz Dustin, Schötz; Setz Jeremi, Schötz; Sivaramalingam Venusza, Schötz; *Stalder Linus, Entlebuch; Stiz Lara, Ruswil; Stocker Dario, Grosswangen; Stöckli Lena, Fischbach; Streit Marvin, Wolhusen; Stutz Martina, Ufhusen; *Tuna Denise, Willisau; Unternährer Linda, Menznau; Vogel Aurel, Entlebuch; Voney Simona, Fischbach; Waser Andrea, Ruswil; *Weber Victoria, Wolhusen; Wermelinger Lynn, Grosswangen; Wicki Michaela, Grossdietwil; Wiprächtiger Joel, Wolhusen; Wüest Julie, Willisau; Wyss Ronja, Zell.

*bilinguale Matura

Wirtschaftsmittelschule Willisau – die Namen

Die zwei Besten:

1. Simona Emmenegger, Schüpfheim, und Samuel Erni, Ruswil, Note 5,3.



Alle Namen:

Arig Ngawang Choekyi, Ettiswil; Bashotaj Samuela, Gettnau; Bürge Fabio, Nebikon; Emmenegger Simona, Schüpfheim; Erni Samuel, Ruswil; Kraiem Michèle, Schlierbach; Meier Kevin, Alberswil; Meyer Noah, Sursee; Meyer Ramon, Sursee; Müller Noah, Ruswil; Portmann Vivienne, Ruswil; Saliqunaj Roland, Wauwil; Zust Joel, Oberkirch; Zust Pascal, Oberkirch.



Kantonsschule Musegg – die Namen

Die drei Besten:

1. Lao Kenli, Luzern, Note 5.43

2. Nagel Caroline, Kriens, 5.32

3. Meyer Valentina, Luzern, 5.25



Alle Namen:

Ammann Tabea, Luzern; Ammann Tiëmo, Horw; Andres Selina, Luzern; Arnet Fabian, Meggen; Bachmann Nico, Buchrain; Baumann Jennifer, Obernau; Birbaumer Carmona, Luzern; Bozzetti Lisa, Luzern; Brücker Maja, Kriens; Brun Louis, Meggen; Brun Nils, Sempach; Bucher Tina, Meierskappel; Bühlmann Sirona, Weggis; Buschauer Aline, Luzern; Capitelli Timo, Adligenswil; Dossenbach Lynn, Adligenswil; Edler Nives, Eigenthal; Erni Fabienne, Buchrain; Ess Tabea, Luzern; Falz Hannah, Malters; Ferraro Giulia, Horw; Gmeiner Elena, Luzern; Guerreiro Sonia, Luzern; Guo Michaela Yue, Luzern; Haas Valentina, Sempach; Hächler Ella, Luzern; Haller Jeanne, Udligenswil; Häller Eliane, Eich; Hasler Luis, Buchrain; Hendry Elia, Luzern; Hofer Seraina, Luzern; Hofer Jessica, Udligenswil; Imeri Gëzim, Luzern; Imeri Taunit, Luzern; Jakobi Eva-Maria, Hünenberg; Kasm Revan, Buchrain; Klein Géraldine, Meggen; Koch Felicia, Buchrain; Korner Julia, Luzern; Lagler Jessica, Sempach Station; Lange Maurin, Kriens; Langer Sandra, Luzern; Lao Kenli, Luzern; Lichtsteiner Crystal, Luzern; Liedtke Sophia, Kriens; Lochmann Sandro, Horw; Lustenberger Linda, Luzern; Mariani Lisa, Luzern; Meier Sandro, Luzern; Meyer Valentina, Luzern; Michael Lara, Luzern; Mirzanli Sergen, Neuenkirch; Mohideen Shabnam, Ebikon; Morf Olivia, Luzern; Müller Livia, Greppen; Nagel Caroline, Kriens; Ochsenbein Tim, Adligenswil; Odermatt Mattea, Adligenswil; Ottiger Micha, Kriens; Peter Micha, Ebikon; Pettenhofer Jil, Meggen; Pfeiffer Livia, Buchrain; Piffaretti Chantal, Meggen; Ragu Jasmiega, Luzern; Rau Nick, Horw; Rudnichenko Marina, Emmenbrücke; Ryser Jo-Ann, Ebikon; Schai Jennifer, Vitznau; Schilling Julip, Meggen; Schmedding Victor, Horw; Schmid Chiara, Luzern; Schnider Annette, Meggen; Schnyder David, Meggen; Sigrist Hanna, Meggen; Stalder Séverin, Luzern; Steiner Noemi, Ebikon; Strähler Luca, Adligenswil; Strobel Fiona, Adligenswil; Todorovski Matea, Ebikon; Troxler Manuel, Buchrain; Udvardi Ariane, Luzern; Unternährer Leandra, Malters; Unternährer Céline, Kriens; Vanza Livia, Buchrain; Wechsler Carla, Adligenswil; Welti Riana, Meggen; Wicki Julia, Emmenbrücke; Wicki Elena, Udligenswil; Wicki Laura, Luzern; Wildisen Noah, St. Niklausen LU; Yüksel Avasin, Luzern; Zemp Aira, Adligenswil; Zemp Remo, Meggen; Zemp Simon, Udligenswil; Zgraggen Lisa, Adligenswil; Zihlmann Linda, Luzern; Zurfluh Tobias, Pfaffnau



Gymnasium St. Klemens – die Namen

Die zwei Besten:

Nadina Meier und Sarah Omlin, beide Note 5.39



Alle Namen:

Abel Jan, Malters; Bissig Vivienne, Stans; Bleichenbacher Laura, Luzern; Bolzern Laura, Meggen; Buholzer Lukas, Kriens; Gräbner Jennifer, Buchrain; Hächler Luisa, Luzern; Hürlimann Corrie, Cham; Jud Lukas, Luzern; Kammermann Nicola, Ebikon; Kastrati Ndriqim, Buchrain; Koch Niklaus, Luzern; Kretz Basil, Rickenbach LU; Krummenacher Isabelle, Inwil; Lampert Christina, Kriens; Mächler Laila, Adligenswil; Meier Giulia, Sursee; Meier Nadina, Buchrain; Meier Alexandra, Luzern; Merturi Sabina, Sursee; Neidhart Gian, Dübendorf; Omlin Sarah, Buchrain; Reber Joost, Adligenswil; Ribalko Daniel, Luzern; Rütter Chiara, Luzern; Schmid Julie, Meggen; Schmid Mauro, Adligenswil; Schmid Una, Luzern; Schumacher Adriana, Ebikon; Schüpfer Emanuel, Luzern; Schwegler Nina, Sempach; Susmelj Natascha, Ebikon; Vögelin Noah, Neuenkirch; Weiss Carmen, Ebikon; Zeder Michèle, Luzern.



Kantonsschule Sursee (Matura) – die Namen

Die Besten:

Lea Frei, Note 5.86

Laura Dubach und Noah Studer, beide 5.57



Alle Namen:

Aberle Laura, Nottwil; Achermann Rebecca, Sempach; Amstad Vera, Geuensee; Arnold Lin, Triengen; Austero Afonso Naomi, Dagmersellen; Berther Pascal, Schenkon; Berther Roman, Schenkon; Bieri Cedric, Oberkirch; Birrer Celine, Eich; Brun Andrea, Eich; Brun Sven, Neuenkirch; Brunner Patrick, Sempach; Brunner Simon, Richenthal; Bucheli Valery, Buttisholz; Bucher Janine, Büron; Burkard Céline, Triengen; Burkhardt Anja, Sursee; Bürli Norman, Oberkirch;

Cetin Harun, Triengen; Dao Quan, Geuensee; Dobmann Basil, Eich; Dubach Laura, Sursee; Dubach Sabrina, Sursee; Egli Anna, Nottwil; Epli Dominik, Buttisholz; Erni Elena, Schenkon; Fecker Michaela, Sempach; Felber Sophie, Sempach; Fischer Noé, Winikon; Franssen Rik, Sursee; Frei Lea, Oberkirch; Furrer Yara, Geuensee; Galliker Antonia, Schenkon; Gautschi Leonie, Beromünster; Getzmann Alessio, Sursee; Glanzmann Linus, Reiden; Grifo Andrea, Sursee; Grimm Samuel, Sursee; Gut Noemi, Sursee; Haas Antonia, Sempach; Hadalin Katharina, Sursee; Häfliger Livia, Triengen; Harrer Niclas, Sursee; Hautle Delia, Schenkon; Hess Anine, Nottwil; Hodel Julian, Sursee; Huber Daniel, Wauwil; Hüsler Alisha, Schenkon; Ivanova Paolina, Dagmersellen; Javet Melina, St. Erhard; Kehrli Sascha, Sempach; Kneubühler Kerstin, Oberkirch; Koch Jan, Wauwil; Koller Andrin, Sempach Station; Koller Jovita, Dagmersellen; Koller Samuel, Schenkon; Kopp Aaron, Luzern; Kopp Damian, Luzern; Küng Andreas, Oberkirch; Kunz Marcel, Gunzwil; Landmann Vinzenz, Triengen; Läuppi Lea, Geuensee; Lenzin Nick, Schlierbach; Liskova Katherine, Altishofen; Lustenberger Simon, Buttisholz; Maranta Mira, Sursee; Marfurt Michelle, Sursee; Mathieu Christian, Sursee; Meier Cindy, Oberkirch; Meier Simon, Nottwil; Merz Selina, Beromünster; Meyer Fabienne, Sursee; Meyer Siri, Ruswil; Miotti Silvia, Schenkon; Moser Livia, Nottwil; Müller Josh, Sursee; Müller Marvin, Büron; Müller Nicolas, Büron; Muri Sarah, Oberkirch; Oetterli Celia, Reiden; Piani Mirella, Sursee; Portmann David, Sempach; Regamey Jeremy, St. Erhard; Renggli Marcel, Schenkon; Rölli Céline, Nottwil; Rölli Marco, Eich; Rölli Rabea, Dagmersellen; Ruckstuhl Svenja, Dagmersellen; Ruzicka Joanne, Geuensee; Schaub Fabio, Oberkirch; Schilter Florian, Sempach; Schmid Alena, Oberkirch; Schmiedel Mose, Büron; Schüpbach Franziska, St. Erhard; Stäuble Noah, Nottwil; Steffen Claudio, St. Erhard; Steinhoff Anna, Geuensee; Steinmann Manuel, Reiden; Stocker Waris, Geuensee; Stöckli Nuria, Sursee; Stöckli Sara, Dagmersellen; Studer Noah, Büron; Stürmlin Michelle, Oberkirch; Thiede Marc, Triengen; Walker Nicola, St. Erhard; Walss Julian, Sursee; Wandeler Raphael, Schenkon; Weltert Gioia, Büron; Wilhelm Céline, Sursee; Wyss Robin, Schenkon; Yitbarek Ebenezer, Geuensee; Zeqiri Aurela, Ettiswil.



Kantonsschule Sursee (Fachmittelschule) – die Namen

Die Beste:

Sophia Schenker, Note 5.3



Alle Namen:

Amrein Anita, Rain; Bitzi Lara, Sempach; Büchel Vanessa, Oberkirch; Bühler Livia, Dagmersellen; Dedaj Larisa, Willisau; Dervishaj Ladina, Sempach; Emmenegger Tobias, Schenkon; Hofer Livia, Oberkirch; Hurni Laila, Sursee; Jung Leoni, Zell; Kiener Lorena, Sursee; Koch Angela, Sursee; Kronenberg Lisa, Reiden; Kühne Rahel, Büron; Küpfer Céline, Grosswangen; Leupi Nina, Winikon; Meier Sarina, Hildisrieden; Meile Alia, Willisau; Merturi Benjamin, Sursee; Meyer Salome, Geiss; Moll Svenja, Reiden; Muff Nelson, Mauensee; Müller Lisa, Sursee; Robledo Michel Maria, Kerns; Schenker Sophia, Rickenbach; Sigrist Rahel, Winikon; Steffen Silja, Nottwill; Stocker Olivia, Beromünster; Vogel Manuela, Sursee; von Kiparski Benjamin, Oberkirch; von Moos Jill, Alpnach.

Kantonsschule Schüpfheim / Gymi Plus – die Namen

Die drei Besten:

Knüsel Noel, Note 5.32

Stettler Tizian, 5.29

Duss Damian, 5.25



Alle Namen:

Amir Joudi, Entlebuch; Bieri Milena Maria, Hasle; Bieri Patricia, Schangnau; Boos Corsin, Malters; Duss Damian, Hasle; Duss Sascha, Schüpfheim; Egli Valentin, Baar; Elmiger Jonas, Gelfingen; Felder Rico, Flühli; Fischer Marius, Emmenbrücke; Freihofer Tom, Ohmstal; Gasser Matteo, Gerlafingen; Grau Alina Marisa, Schüpfheim; Gut Dario, Entlebuch; Hodel Cecille, Entlebuch; Holm Frederik, Malters; Hurni Elia, Schüpfheim; Knüsel Noel, Cham; Knüsel Robin, Wiggen; Kurmann Joel, Meierskappel; Lötscher Alina Seraina, Schüpfheim; Mikkelsen Hannah, Rickenbach; Moser Fabian Cyril, Güttingen; Ostovar Sara, Schüpfheim; Schäfer Benedikt, Schüpfheim; Schaffner Lea, Luzern; Sikora Loris, Kastanienbaum; Stadelmann Iwan, Wiggen; Stadelmann Jan, Escholzmatt; Stalder Caroline, Schüpfheim; Steiner Yoninah Ayla, Entlebuch; Stettler Tizian, Marbach; Vogel Mirjam, Entlebuch; Wicki Andrin, Schüpfheim; Wigger Lorena, Hasle; Wyrsch Selina, Schüpfheim; Zemp Sarah Stefanie, Escholzmatt; Zibung Jason, Ebikon.



Kantonsschule Reussbühl - die Namen

Die drei Besten:

1. Rang Ø 5.86 Brovelli Sebastian

2. Rang Ø 5.71 Schweizer Leo

3. Rang Ø 5.64 Graf Tobias

Alle Namen:

Antonic Elena, Emmen; Arnold David, Malters; Bajor Bryan, Luzern; Bein Hosaena, Emmenbrücke; Bitzi Pascal, Emmenbrücke; Bosancic Nikola, Luzern; Brovelli Sebastian, Luzern; Brunner Brian, Luzern; Bucher Domenik, Emmenbrücke; Bühlmann Fabian, Emmen; Bulut Sümeyye, Wädenswil, Büttel Cédric, Emmenbrücke; Chiappini Debora, Ruswil; Corovic Olivera, Luzern; da Luz Martins Melanie, Luzern; Eicher Leon, Luzern; Emmenegger Silas, Rothenburg; Falsitta Sandro, Emmenbrücke; Fertitta Naomi, Rothenburg; Freitag Isabella, Luzern; Garcia de Carvalho Sara, Luzern; Gigon Silas, Schwarzenberg LU; Gomes Alessio, Emmenbrücke; Graf Tobias, Neuenkirch; Greter Timo, Neuenkirch; Gundi Stefanie, Luzern; Halfmouw Rosalie, Emmen; Hartenstein Jasmina, Neuenkirch; Hartmann Dominique, Malters; Holm Katrine, Malters; Huber Loretta, Luzern; Huber Pierre, Urdorf; Hunn Andrea, Malters; Jokic Ivana, Luzern; Jovanovic Aleksandra, Emmenbrücke; Jubert Jasmin, Malters; Käch Lars Jan, Emmenbrücke; Kacic Luka, Luzern; Kaufmann Jasmin, Luzern; Kele Lorik, Luzern; Keranovic Amel, Emmen; Ko Larissa, Rothenburg; Koller Simon, Neuenkirch; Komani Kristella, Luzern; Kränzlin Laura, Emmenbrücke; Krasniqi Valentina, Luzern; Kravogel Kenneth, Emmenbrücke; Krummenacher Julia, Luzern; Küng Alina, Malters; Kunz Melanie, Luzern; Kurzmeyer Liam, Luzern; Lebre Martins Lia, Luzern; Longchamp Fabrice, Schachen LU; Lötscher Kevin, Luzern; Luther Thea, Luzern; Malinic Marija, Luzern; Markucic Marko, Luzern; Mascarucci Luca, Rothenburg; Maurer Raphael, Malters; Meier Yannic, Emmenbrücke; Meier Leonie, Malters; Meier Nadine, Kriens; Meierhans Caroline, Luzern; Mihajlovic Nevena, Emmenbrücke; Mita Rubens, Kriens; Möller Luc, Emmenbrücke; Muff Carola, Neuenkirch; Mühlebach Tanja, Luzern; Mutlu Berivan, Luzern; Pecur Rafaela, Emmenbrücke; Peter Noemi, Emmenbrücke; Racheter Simon, Luzern; Ranganathan Apisha, Emmenbrücke; Ranganathan Mathusan, Emmenbrücke; Rubio Lisa, Emmenbrücke; Rubio Olivia, Emmenbrücke; Rüegg Fabian, Emmenbrücke; Satici Berfin, Luzern; Scheidegger David, Luzern; Schelbert Simon, Horw; Schmid Manuel, Malters; Schmid Diego, Luzern; Schneider Anna, Emmenbrücke; Schnyder Louis, Rothenburg; Schweizer Leo, Luzern; Sehovic Aldin, Emmenbrücke; Sezer Metin, Emmenbrücke; Shehu Qamil, Luzern; Simovic Gabrijela, Luzern; Soldo Luka, Emmenbrücke; Sperduto Chiara, Emmenbrücke; Steinmann Jana, Emmen; Steinmann Sara, Emmenbrücke; Stocker Sven, Neuenkirch; Tanner Evelyne, Luzern; Vogliqi Edona, Emmenbrücke; Vukovic Andrej, Luzern; Wagner Gregory, Rothenburg; Wiese Nina, Malters; Wingeier Elena, Emmenbrücke; Wirta Valerie, Neuenkirch; Woldegiorgish Ilen, Emmenbrücke; Wolf Dehlia, Luzern; Wyser Natalie, Luzern; Yu Donat, Luzern; Zihlmann Laura, Rothenburg; Zivkovic Natalija, Emmen; Zuber Jana, Schachen LU

Kantonsschule Seetal - die Namen

Die drei Besten:

1. Rang: Jessica Kurmann 5.68

2. Rang: Mirjam Estermann 5.54

3. Rang: Lena Barmet 5.39

Auszeichnungen:

-Preis der Kiwanis Luzern-Seetal für den besten Deutsch-Maturaaufsatz: Lena Barmet.

-Preis der Moelbert AG, Hochdorf, für die beste naturwissenschaftliche Maturaarbeit: Luana Jost.

-Preis der IDEE Seetal für die beste Maturaarbeit mit regionalem Bezug: Mirjam Estermann

Alle Namen:

Albisser Jil, Hämikon; Barmet Lena, Emmen; Bieri Nicolas, Hochdorf; Bucher Sarina, Hochdorf; Bundi Alexa, Hochdorf; Culo Julija, Ballwil; Erni Sara, Ballwil; Estermann Mirjam, Hohenrain; Feser Philippe, Meggen; Fiorina Lorena, Gelfingen; Fuchs Yanik, Hochdorf; Galic Lorena, Ballwil; Gries Madeleine, Hitzkirch; Holenstein Til, Hitzkirch; Huber Elena, Römerswil; Hugentobler Emilie, Hohenrain; Imfeld Fabienne, Hochdorf; Jenni Alessandra, Ballwil; Jost Luana, Hochdorf; Jung Anja, Hitzkirch; Karrer Sophie, Hitzkirch; Kuhn Julia, Hämikon-Berg; Kurmann Jessica, Mosen; Limacher Corina, Müswangen; Loison Amélie, Eschenbach; Marjanovic Luka, Hochdorf; Mayer Max, Hochdorf; Mühlethaler Salome, Altwis; Nguyen Vien-Kheo, Luzern; Nussbaumer Adina, Hochdorf; Portmann Anina, Ballwil; Räber Dana, Gelfingen; Regli Linda, Rain; Richters Ellen, Hochdorf; Rieder Eva, Hochdorf; Schaller Simona, Hochdorf; Scherer Antonia, Hochdorf; Schuler Catarina, Ballwil; Schumacher Sandro, Hochdorf; Sidler Dominik, Eschenbach; Stadelmann Lea, Hitzkirch; Steiner Rafael, Hohenrain; Stocker Maurus, Hitzkirch; Theiler Laura, Hitzkirch; Tophinke Leonie, Hochdorf; Wagenseil Linn, Hochdorf; Wicki Jonas, Eschenbach; Widmer Maurice, Eschenbach; Zurfluh Benjamin, Hochdorf.

Kantonsschule Seetal (Fachmittelschule) - die Namen

Der Beste: Manuel Furrer 5.3

Alle Namen:

Betschart Simona, Goldau; Elmazi Albrim, Emmenbrücke; Furrer Manuel, Schongau; Haxhimurati Learta, Luzern; Hirt Jason, Altwis; Ineichen Sara, Altwis; Lustenberger Jasmin, Eschenbach; Malaj Geraldine, Stans; Melone Chiara, Eschenbach; Meyer Paula, Gelfingen; Rohrer Seraina, Inwil; Schwitter Julia, Inwil; Steiger Flavia, Inwil; Stöckli Stefanie, Herlisberg; Stübi Sereina, Emmenbrücke; Walther Karen, Gelfingen; Wyss Elena, Adligenswil.

Kantonsschule Beromünster - die Namen

Die drei Besten:

1. Rang: Amrein Winona, Gunzwil (5.57) ; 2. Rang: Erni Salome, Hildisrieden (5.43); 3. Rang: Staub Nora-Sophia, Menziken (5.32)

Ausgezeichnete Maturaarbeit:

Erni Salome, Hildisrieden, Titel:« Von holden Rittern und reichen Patriziern – Wartensee im Wandel der Zeit», Preis: Fokus Maturaarbeit im Bereich Geisteswissenschaften



Alle Namen:

Achermann Samuel, Beromünster; Amrein Winona, Gunzwil; Ayas Duygu, Pfeffikon LU; Barmettler Tim, Rothenburg; Bättig Tonia, Rickenbach LU; Baumann Mario, Hildisrieden; Blunschi Luis, Rothenburg; Büchler Corina, Rothenburg; Bühlmann Laura, Rothenburg; Christ Fionn, Pfeffikon LU; Costa Giuliana, Rothenburg; Cutrì Delia, Rothenburg; Egli Alena, Rain; Eichenberger Daliah, Menziken; Erni Livia, Pfeffikon LU; Erni Salome, Hildisrieden; Estermann Sandra, Rothenburg; Galliker Anna, Menziken; Gassmann Anna, Hildisrieden; Gruber Jan, Beromünster; Güttinger Aline, Rothenburg; Hofer Nancy, Hildisrieden; Hunn Hugo, Rain; Iadanza Livia, Beromünster; Ibishi Diana, Rickenbach LU; Jost Joel, Hildisrieden; Kuhn Anna, Rickenbach LU; Lerch Gina, Oberkirch LU; Lizarbe Roman Dominique, Rain; Maglia Lea, Rothenburg; Meier Noah, Rothenburg; Merz Gian, Rain; Merz Lena, Hildisrieden; Mestre Sewing Teresa, Rothenburg; Müller Fynn Levi, Beinwil am See; Pellegrini Julia, Menziken; Richard Veronika, Beromünster; Roos Tiffanie, Rothenburg; Rüedi Florin, Beromünster; Schöpfer Levin, Rain; Schuller Santaine, Burg AG; Sivanathan Samira, Beromünster; Stadelmann Dana, Beromünster; Staub Nora-Sophia, Menziken; Stocker Dominique, Beromünster; Suter Eric, Rothenburg; von Ah Jonas, Rothenburg; Wanner Laura, Rothenburg; Wicki Alissa, Rain; Widmer Rebecca, Pfeffikon LU; Widmer Samira, Rothenburg; Wigger Andri, Rothenburg; Wildeisen Jana, Schenkon; Wolf Ramon, Hildisrieden; Xiong Jinyi, Menziken.

Kantonsschule Alpenquai und Willisau folgen demnächst

Die Maturafeiern der beiden Kantonsschulen Alpenquai in Luzern und in Willisau finden erst noch statt. Dann wird unsere Redaktion auch diese Namen hier publizieren.