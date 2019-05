Wie die Schule vor 300 Jahren auf das Land kam – am Beispiel Luthern Die Bildung des gemeinen Volkes ging auf dem Land langsamer von statten als in der Stadt. In Luthern begann die Geschichte der Volksschule vor 300 Jahren – einer Zeit, weit bevor der Unterricht obligatorisch war. Urs-Ueli Schorno

Ein Klassenfoto von 1933: Lehrer Alois Wechsler und seine Schüler in der Wölfen. (Bild: PD)

Pius Häfliger ist gerade unterwegs auf einer Rundreise durchs Lutherntal. Der Lehrer an der integrierten Sekundarschule führt eine Gruppe Schüler zu allen ehemaligen und aktuellen Schulbauten. Dies ist eines der Angebote aus der Projektwoche rund um das 300-jährige Bestehen der Schule Luthern.

Häfliger ist auch Mitautor und Herausgeber der Chronik, welche die Schulgeschichte der Gemeinde aufgearbeitet hat. Es ist nicht ganz einfach, die Anfänge der Bildung des gemeinen Volkes auf der Luzerner Landschaft zurückzuverfolgen. Hinweise fand Häfliger in der Kirchenrechnung: Fünf Gulden erhielt der Schulmeister von Luthern. Das war im Jahr 1718, als er zum ersten Mal einigen Schülern die Kunst des Lesens und des Rechnens beibrachte – vermutlich noch in sehr bescheidenen Räumlichkeiten. Viel mehr als diese Notiz zur Lohnzahlung erfährt man aus diesem Jahr nicht.

Das Gemeindehaus war über 200 Jahre lang Schulhaus

Erste Schulräume erhielt Luthern bereits vor dem Jahr 1766. Im Jahr 1782 kam dann die Wölfen, ein Mehrzweckbau, den der Medizinier Kaspar Johan Stöckli erbauen liess. Zu dieser Zeit entstanden auch in Pfaffnau und Roggliswil erste eigene Schulhäuser auf dem Land. Unterrichtet wurde nach Methoden des Paters Nivard Crauer – der vom Kloster St. Urban aus massgeblichen Einfluss auf das Bildungswesen im Kanton ausübte. In vier Winterkursen sollten Kinder ab sieben Jahren die Landschulen besuchen.

Waren es erst einige wenige Landkinder, die in den Genuss von Schulbildung kamen, stiegen die Zahlen ab 1800 mit der Einführung des obligatorischen Schulbesuches rapide. Die Volksschulbildung erfuhr aber noch kaum staatliche Förderung. Neben geistlichem Personal mussten nun auch weltliche Lehrer her. Die waren mitunter schwer zu finden. Häfliger schreibt, dass «Landwirte, Sigriste, Taglöhner, verarmte Handwerker oder Invalide mit wenig Wissen und schlechten Sitten» Unterricht hielten. «Dazu gehörte eine lange Strafrute in der Hand des Lehrers».

Ein Schulfest mit internationalen Gästen

Solche Methoden sind heute bekanntlich nicht mehr aktuell. Heute sind es 180 Kinder und Jugendliche, die in Luthern zur Schule gehen. Mit einem Fest wird am Samstag das Jubiläum gefeiert: Ab 13.30 Uhr gibt es einen Rundgang durch die Schule. Es werden auch ehemalige Schüler zu Wort kommen, unter ihnen Schlagersänger Patrick Nuo oder Schauspieler Adrian Burri, die aus Los Angeles respektive Berlin zugeschaltet werden. Um 17 Uhr finde die Buchvernissage der Chronik «300 Jahre Schule Luthern» statt.