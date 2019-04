Alles zur Luga 2019 Vom 26. April bis am 5. Mai findet auf der Allmend die Zentralschweizer Frühlingsmesse statt. Alle Artikel, Bilder und Videos zur Luga 2019 sind in dieser Sammlung zu finden.

Senden Sie uns Ihre originellsten Luga-Bilder

Säulirennen, Riesen-Rutschbahn und Präsentationen - Die Zentralschweizer Frühlingsmesse ist eröffnet. In diesem Jahr feiert die Luga Ihr 40-Jahr-Jubiläum. Vergnügen Sie sich am liebsten im Lunapark oder schlemmen Sie bei den Gastro-Ständen? Senden Sie uns Ihre schönsten Bilder und Videos von der Luga via: go.luzernerzeitung.ch/leserreporter