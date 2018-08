Live Liveticker: Die Fans der Toten Hosen strömen nach Luzern Am Samstagabend spielt die deutsche Kult-Band vor rund 50'000 Fans auf der Luzerner Allmend. Verfolgen Sie die Geschehnisse rund um das grösste Open-Air-Konzert der Zentralschweiz im Liveticker.

Campino, Sänger der Band "Die Toten Hosen", während des Konzerts im deutschen Essen. Der Auftritt war der Auftakt zur Konzerttournee "Laune der Natour", die bis zum Oktober läuft. (Bild: Keystone (Essen, 24. Mai 2018))

16:33 Uhr

Die Voraussetzungen könnten besser sein: Erstmals in diesem Sommer tragen alle wieder freiwillig lange Hosen und mit etwas Pech braucht es auch noch Gummistiefel. Aber das ist kein Grund traurig zu sein. Die Luzerner freuen sich auf das Konzert der Toten Hosen. Nach und nach wird sich das Gelände auf der Luzerner Allmend mit rund 50000 Besuchern füllen.

Fester Untergrund: Noch hält der Boden auf dem Konzertgelände. (Bild: Michi Graber)

Das herbstliche Intermezzo ist allerdings von kurzer Dauer – bald wird es nämlich wieder schön und heiss.

16:24 Uhr

An der Neustadtstrasse - also an der Fussmarschroute vom Bahnhof zu Allmend - begrüsst bereits ein Plakat die Hosen-Fans mit einer liebevollen Hommage an einen der ganz grossen Hits der deutschen Punkrockern. Bis zum Konzertstart erhalten Sie hier ständig Infos rund um den Mega-Event.

16:13 Uhr

Die Verkehrsbetriebe Luzern stehen mit zahlreichen Extra-Bussen im Einsatz.

Vbl-Extra-Bus für die Fans der Toten Hosen. (Leserbild: Robert Bachmann)

15:58 Uhr

Seit rund einer Stunde ist das Konzertgelände auf der Luzerner Allmend offen. Aus allen Richtungen strömen die Fans der Toten Hosen nach Luzern.

Kurz nach der Türöffnung strömen die ersten Fans auf das Konzertgelände. (Bild: Michi Graber)

15:54 Uhr

Herzlich willkommen im Liveticker rund um das Open-Air-Konzert der Toten Hosen auf der Luzerner Allmend.