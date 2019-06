Live Live aus Hitzkirch: Weitere Ehrungen am Innerschweizer Gesangsfest – OK ist mit dem bisherigen Anlass sehr zufrieden Am letzten der drei Festtage geben die Chöre in Hitzkirch noch mal alles. Nun kommt es zu einer weiteren Prädikatsverleihung. Kilian Küttel

16:47 Uhr

Prädikate gibt es für die Chöre, die am Mittag und Nachmittag vor den Experten gesungen haben. Dazu gehören der Männerchor Höngg, Live in Church Nebikon oder «Die Perlen» aus Udligenswil.

16:45 Uhr

Noch wird aber gegessen, getrunken und – logisch – gesungen.

16:39 Uhr

(Bild: Kilian Küttel)

So, langsam endet die Pause für die Chöre und für uns. In wenigen Minuten gibt es die nächsten und letzten Prädikate am Gesangsfest in Hitzkirch. Das Bankettzelt füllt sich nach und nach. Wir sind gespannt.

15:24 Uhr

Aktuell feiern die Chöre ihre Resultate und geniessen die Atmosphäre in Hitzkirch. Um 17 Uhr geht es weiter mit der letzten Prädikatsvergabe und einer gesanglichen Einschätzung des Chefexperten.

15:20 Uhr

(Bild: Kilian Küttel)

Thomas Estermann, Präsident des Männerchors Hitzkirch und im OK zuständig für die Medienarbeit, ist sehr zufrieden mit dem bisherigen Anlass:

«Die Stimmung ist sehr festlich und die Chöre sind sehr zufrieden. Sie durften viele Komplimente entgegennehmen – und das freut natürlich auch uns.»

Gut 3000 Sängerinnen und Sänger nahmen am 2. Innerschweizer Gesangsfest teil. «Und wohl nochmals gleich viel Publikum. Wir hatten also wohl 6000 Personen hier», schätzt Estermann.

15:15 Uhr

(Bild: Philipp Schmidli)

Der Gemischte Chor Entlebuch in Aktion.

15:13 Uhr

(Bild: Philipp Schmidli)

Ein Platzkonzert.

14:55 Uhr

(Bild: Philipp Schmidli)

Euphorisches Zuprosten – hier mit Rotwein.

14:45 Uhr

(Bild: Philipp Schmidli)

Es wird inbrünstig gesungen – auch nach dem Auftritt.

14:41 Uhr

(Bild: Philipp Schmidli)

Grosse Freude beim ersten Festakt: Oben der Gemischte Chor Entlebuch, unten der Jugendchor InCanto Ballwil.

(Bild: Philipp Schmidli)

14:38 Uhr

Das war die erste Prädikatsübergabe, die zweite folgt um 17 Uhr. Der Festakt ist nun zu Ende.

14:35 Uhr

(Bild: Philipp Schmidli)

OK-Präsident Josef Elmiger bedankt sich bei den Beteiligten, die Vereinsdelegationen ziehen ab.

14:34 Uhr

(Bild: Philipp Schmidli)

Glückliche Gesichter bei der Prädikatsübergabe.

(Bild: Philipp Schmidli)

14:32 Uhr

Die Übergabe dauerte nur wenige Minuten, als letzter erhielt der Männerchor Jenaz das Prädikat.

14:31 Uhr

Unter Applaus des Publikums werden die Prädikate überreicht.

14:28 Uhr

Müller schliesst seine Festrede mit dem Sprichwort:

«Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen kennen keine Lieder.»

Weiter geht es nun mit der Prädikatsübergabe der Chöre.

14:20 Uhr

Müller windet der Stimmung in Hitzkirch ein Kränzchen, aber ebenfalls dem Gesang als Kunstform selbst:

«Meine Damen und Herren, singen bewegt, singen macht zufrieden. Singen weckt auf, Singen verbindet, Singen beruhigt. Denken Sie nur an die Mütter, die ihre Kinder mit Gesang beruhigen.»

Ausserdem zeige das heutige Fest, dass das Singen nicht verschwunden sei. Damian Müller dankt weiter dem OK und den 800 Helferinnen und Helfern, die Hitzkirch zum «Mekka des Singens» gemacht haben.

14:17 Uhr

Nun spricht der FDP-Ständerat Damian Müller. Der Hitzkircher hält die offizielle Festrede und sagt:

«Es kommt nicht alle Tage vor, dass man eine Festrede vor der eigenen Haustür halten kann.»

14:12 Uhr

(Bild: Philipp Schmidli)

«Gelebte Kultur, aus dem Volk, für das Volk, mit dem Volk.»

Reto Wyss hat das Rednerpult betreten und überbringt die Grussbotschaft der Luzerner Regierung. Kultur fände nicht nur in der Stadt, sondern auch auf der Landschaft statt.

14:09 Uhr

Er sei jedes Mal unglaublich gerührt bei diesem Einzug, sagt Thomas Estermann, Präsident des Männerchors Hitzkirch.

14:04 Uhr

Und los: Der Festakt beginnt mit dem Einlauf der Vereinsdelegationen.

13:59 Uhr

(Bild: Philipp Schmidli)

Gleich geht es los mit dem Festakt und der Prädikatsübergabe. Dem Geräuschpegel im Bankettzelt ist abzuleiten, dass sich die Chöre sehr darauf freuen.

13:49 Uhr

(Bild: Kilian Küttel)

Auch nach den Vorträgen geht es gemütlich zu und her.

(Bild: Kilian Küttel)

13:26 Uhr

«The sound of silence» von Simon & Garfunkel. Es war der letzte Vortrag. Um 14 Uhr startet der Festakt mit Reden des Luzerner Kulturrektors Reto Wyss und Ständerat Damian Müller.

13:17 Uhr

Und nun der Frauen- und Männerchor Kleindöttingen. Es ist der letzte Liedvortrag dieses Gesangsfests.

13:09 Uhr

«D Seele chli la bambele lah» – der Name ist Programm beim Ostschweizer Frauenchor. Nächstes und letztes Stück ist ein weiterer Klassiker: «The Lion sleeps tonight» – allerdings auf Deutsch, nicht im englischen Original.

Für den Vortrag gab es stehende Ovationen.

13:03 Uhr

Weiter geht es in der Aula der IPH mit dem Mosaikchor Zihlschlacht aus dem Kanton Thurgau.

13:01 Uhr

Da erübrigen sich die Worte eigentlich. Das Publikum war vom Auftritt von Chor Live in Church Nebikon schwer beeindruckt. Sie interpretierten Phil Collins' Klassiker «You'll be in my Heart» neu.

12:49 Uhr

(Bild: Kilian Küttel)

Gespanntes Lauschen sowohl beim zahlreich erschienenen Publikum als natürlich auch bei den kundigen Experten, die den Vortrag bewerten.

12:47 Uhr

Los geht's mit dem Chor Live in Church Nebikon. Sie singen drei Titel, zwei davon von Phil Collins.

12:36 Uhr

Die einen essen, die anderen singen: Nach seinem Vortrag in der Aula der Polizeischule verabschiedet sich der Kinderchor InCanto Ballwil in die Mittagspause. Um 12.45 Uhr folgt der Vortrag des Schlosschörlis Heidegg Gelfingen.

Den Abschluss der Vorträge am 2. Innerschweizer Gesangsfest machen um 13.15 Uhr der Frauen- und Männerchor Kleindöttingen (Aula Polizeischule) und der Männerchor Buchs (Pfarreiheim). Um 14 Uhr startet dann der grosse Festakt im Bankettzelt.

11:48 Uhr

(Bild: Kilian Küttel)

Noch ist das grosse Bankettzelt spärlich gefüllt. Aber das wird sich bald ändern. Singen macht hungrig.

(Bild: Kilian Küttel)

11:31 Uhr

Soeben haben «Die Perlen» aus Udligenswil die Bühne im Pfarreiheim betreten. Sie geben einen Klassiker zum Besten: «Vo Luzärn gäge Weggis zue»

11:24 Uhr

Ein erstes Fazit vom heutigen Tag zieht Kurt Leibacher vom Männerchor Hitzkirch, der gerade auf den nächsten Vortrag wartet:

«Bis jetzt ist alles super, die Leute, die Stimmung – alles wirklich gut.»

Einzig den Regen von gestern Abend hätte es nicht gebracht: «Aber auch der hat beim Festen nicht wirklich gestört», so Leibacher.

11:12 Uhr

(Bild: Kilian Küttel)

Die Herren vom Männerchor Benzenschwil beim gemütlichen Beisammensein.

10:56 Uhr

(Bild: Kilian Küttel)

Aus der Romandie in der Tracht ans Gesangsfest in Hitzkirch.

10:54 Uhr

Es wird nicht nur gesungen, sondern auch georgelt, gejuuzt und geaperölet.

10:49 Uhr

(Bild: Kilian Küttel)

Wer keinem Vortrag lauscht, flaniert durch Hitzkirch.

10:46 Uhr

Der Chor aus dem Kanton Neuenburg im Video.

10:30 Uhr

(Bild: Kilian Küttel)

Das Publikum ist bereit für den Chorale la Côtière-Engollon Vilars.

10:27 Uhr

(Bild: Kilian Küttel)

Vor der Aula warten die gespannten Zuhörer auf den nächsten Vortrag. Bald ist Einlass.

10:21 Uhr

(Bild: Kilian Küttel)

«Fröid am Senge»: Dies das Motto des Innerschweizer Gesangsfests. Soeben ging der Festgottesdienst in der Pfarrkirche zu Ende.

10:15 Uhr

Zum Auftakt noch ein paar Impressionen vom gestrigen Tag. Klicken Sie sich doch als Vorgeschmack einmal durch unsere Bildergalerie!

10:00 Uhr

Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum letzten Tag des Innerschweizer Gesangsfestes in Hitzkirch!



Die Chöre sind am dritten Festtag bereits wieder seit 9 Uhr in der Aula und dem Pfarreiheim inbrünstig am singen. Ob sich die langen Öffnungszeiten der Bar auf ihre Leistungen auswirken? Gemäss Veranstaltungswebseite war diese gestern bis am Morgen um 7 Uhr geöffnet.

Ab 12 Uhr werden sich die Sängerinnen und Sänger zum Bankettessen begeben dürfen.

Um 14 Uhr folgt dann der grosse Festakt, wo die Gesangsvereine für ihre Leistungen prämiert werden. Regierungsrat Reto Wyss und Ständerat Damian Müller werden dabei Festreden halten.

