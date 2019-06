Krienser «Lieblingsplatz» gehört zu den besten Eventlocations der Schweiz Das Krienser Eventlokal «Lieblingsplatz» schafft es in der Kategorie Event-und Partyräume auf Rang 9 des «Swiss Location Awards».

(pd/elo) Mit ihrem Lokal «Lieblingsplatz» haben es die beiden Schwestern Daniela und Andrea Blättler unter die besten Event- und Partyräume der Schweiz geschafft: Am Dienstag, 18. Juni, wurde nämlich der «Swiss Location Award» vergeben. Dieser zeichnet in zehn Kategorien die jeweils zwanzig besten Locations mit einem Gütesiegel des «Swiss Location Awards» aus. In der Kategorie Event- und Partyräume konnten die beiden Schwestern mit ihrem Krienser Lokal den 9. Rang ergattern.

Mein Lieblingsplatz, dein Lieblingsplatz

Auf der Website des Lokals werben die beiden Schwestern damit, in der Eventplanung alle individuellen Kundenwünsche erfüllen zu können. Ob Hochzeit, Geburtstag, Polter-Abend oder Geschäftsmeeting, im Lieblings-Raum könne alles umgesetzt werden.

Neben privaten Events bieten die Blätter-Schwester in ihrem Lokal ausserdem Mittagsmenus und Stylingtermine an. (Bild: pd)

Ausserdem bieten die beiden Schwestern unter der Woche Mittagsmenus an. Doch das ist noch nicht alles: Andrea Blätter, welche eine Lehre als Coiffeuse absolviert hat, bietet ausserdem Termine für persönliche Stylings an.