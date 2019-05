Kriens will mit einem Kulturtag das lokale Schaffen bekannter machen Der Einwohnerrat hat am Donnerstag das neue Kulturleitbild der Stadt Kriens positiv zur Kenntnis genommen. Zu reden gab dagegen die Bezeichnung «Luzern Süd», die durch eine Kriens-zentrierte Formulierung ersetzt werden soll. Stefan Dähler

Der Theatersaal im neuen Kulturquadrat Schappe. (Bild: Roger Grütter, Kriens, 6. Oktober 2017)

Die Stadt Kriens will «das traditionelle wie das zeitgenössische Kulturleben» fördern und koordinieren. So steht es im überarbeiteten Kulturleitbild, das am Donnerstag im Einwohnerrat behandelt und positiv zur Kenntnis genommen worden ist. Der Bericht sei ausgewogen, unterschiedliche Kulturarten wurden berücksichtigt, lobte Erwin Schwarz (FDP) namens der Kommission für Bildung, Soziales und Gesundheit.

Als konkrete Fördermassnahme ist nächstes Jahr ein Kulturtag im Schappe Kulturquadrat vorgesehen, der künftig regelmässig stattfinden soll. Hierbei soll die Stadt die Federführung übernehmen, unterstützt von der Kulturkommission. Ziel des Anlasses ist, «die Kulturschaffenden untereinander und spartenübergreifend» zusammenzubringen. Zudem soll die Bevölkerung die Gelegenheit erhalten, die Akteure und ihre Werke an diesem Tag kennenzulernen. Die Leistungsvereinbarungen mit dem Museum im Bellpark und der Ludothek sollen weitergeführt werden. Die Stadt Kriens beabsichtigt zudem, weiterhin Mitglied der Regionalkonferenz Kultur (RKK) zu bleiben.

Es gab aber auch Kritik. Raoul Niederberger (Grüne) forderte, dass neben dem Kulturtag weitere konkrete Massnahmen erarbeitet werden. Bildungs- und Kulturvorsteherin Judith Luthiger (SP) entgegnete, dass weitere Massnahmen möglich sind, in Arbeit sei etwa ein von Privaten aufgegleister Kultur- und Industrielehrpfad. Ein grösseres Engagement der Stadt hätte aber höhere Kosten zur Folge. Niederbergers Antrag wurde schliesslich abgelehnt.

Aus «Luzern Süd» wird «im Osten der Stadt Kriens»

Weiter störte sich die FDP an der Bezeichnung «Luzern Süd» im Leitbild und beantragte eine Umformulierung in «Gebiet Mattenhof-Schweighof», damit Kriens nicht mehr wie ein Anhängsel von Luzern daherkommt. Michael Portmann (SP) entgegnete, man müsste dann, wenn schon, alle Flurnamen erwähnen wie Nidfeld, Hinterschlund, Vorderschlund etc., was den Rahmen sprengen würde. Schliesslich brachte Judith Luthiger den Kompromissvorschlag für eine Formulierung im Sinne von «Kriens Ost» ein. Die SVP ihrerseits machte daraus «im Osten der Stadt Kriens». In der Abstimmung setzte sich die letztgenannte Bezeichnung durch.