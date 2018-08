Kapellbrückenbrand: Funde aus dem Archiv

Die Nacht, die Luzern veränderte

In der Nacht auf den 18. August 1993 geschieht das Unfassbare: Die Luzerner Kapellbrücke steht in Flammen. Der Brand war ein Ereignis, das die Luzerner auch 20 Jahre danach bewegt. Fünf Zeitzeugen erinnern sich an die verhängsnisvolle Nacht.