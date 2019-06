Leserdebatte Käsekeller, Schluchten oder in der Kältekammer – hier behalten Sie trotz Hitze einen kühlen Kopf Der Sommer und die richtig heissen Temperaturen sind da – geniessen Sie es. Wir haben ein paar Tipps, für alle jene, die es lieber kühl haben oder nach dem Sonnenbad eine Erfrischung suchen. Janick Wetterwald Bergseen Während die Seen in den Niederungen durch die Sonne oft 20 Grad oder wärmer sind, bieten Bergseen da schon eher eine wirkliche Abkühlung. Aber Achtung: In den meisten Bergseen ist das Baden verboten. Ausnahmen in der Zentralschweiz sind beispielsweise der Trübsee auf einem Hochplateau im Engelbergertal (NW) oder der Golzerensee im Urner Maderanertal bei der Alp Golzern. Der Zuger Regierungsrat Andreas Hostettler mag den Trübsee auch als Ausflugsziel. (Bild: Pius Amrein, 3. Juli 2018)

Käselager Sbrinz in Luzern Als «Tresor» wird das Sbrinz-Reifelager St.Karli in Luzern auch bezeichnet. Ein kühler Tresor mit Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad, wo seit Oktober 2018 auch Führungen angeboten werden. An der Reuss in Luzern lagert Käse für 30 Millionen Franken Marc Benedetti luzernerzeitung.ch Das ist doch mal eine etwas andere Abkühlung und wer will, darf sicher noch den Käse degustieren. Wolfsschlucht Kriens Abkühlung auf dem Sonnenberg klingt irgendwie etwas verwirrend, ist aber möglich. Die Wolfsschlucht ist ein beliebter Wanderweg und dank den Wänden und dem dichten Wald mit viel Schatten ausgestattet. Ursprünglich hiess die Schlucht Erzgrube und wurde von Menschenhand ausgehoben. --> Risletenschlucht Beckenried Ein Geheimtipp aus Nidwalden, die Risletenschlucht in Beckenried, nahe des Vierwaldstättersees. Das Drumherum stimmt auch: Badeplatz Rütenen, Grünflächen zum Picknicken inkl. Feuerstelle und sogar Klettern ist möglich. Tipp: Die Wanderung von der Talstation Seelisberg Treib nach Beckenried mit einer Dauer von ca. 3 Stunden und 30 Minuten. Höllgrotten Baar Die Tropfsteinhöhlen im Lorzentobel bei Baar sind ein gutes Ziel bei hitzigen Temperaturen. Der Rundgang wird mit dem Audioguide erst zum richtigen Erlebnis rund um das «Höllgrottetüüfeli». Carla Schmid schrieb ihre Bachelor-Arbeit über die Hollgrotten in Baar. (Bild: Roger Grütter, 17. September 2018)

Für Gruppen ab 10 Personen gibt es neu eine luftige Trottifahrt vom Zugerberg direkt zu den Höllgrotten. Gletschergrotte Titlis 5000 Jahre altes Eis hautnah erleben und dabei die Hitze komplett vergessen. Auf dem Titlis in der Gletschergrotte liegt die Temperatur konstant bei etwas unter Null Grad – perfekt als Ausgleich bei der Hitze. Kältekammer Allmend Wer es noch etwas kälter mag, und dafür nicht in die Höhe will, der ist auf der Allmend am richtigen Ort. In der Kältekammer von med-ice im Sportgebäude wird es bis zu -110 Grad kalt. Frieren in der Kältekammer – auf der Allmend ist es möglich. (Bild: Boris Bürgisser, Januar 2013)

Festungen Vitznau und Fürigen Im Stollen tief in den Zentralschweizer Felsen behält man einen kühlen Kopf. Sowohl in Vitznau wie auch in Fürigen werden Führungen angeboten, um mehr über die Geschichte der Festungen zu erfahren. In Fürigen zeigt das Nidwaldner Museum eine im Jahr 2018 neu konzipierte Dauerausstellung. Über Vitznau haben wir kürzlich geschrieben: Wer betritt am Samstag als 100'000ster Besucher die Festung Vitznau? Matthias Stadler Museen Landesmuseum Schwyz, Tell Museum Bürglen oder die Sammlung Rosengart in der Stadt Luzern – Museen sind oftmals gut klimatisiert und ein gutes Ausflugsziel in heissen Tagen. --> -->

Kino

Im Sommer ins Kino? Was eigentlich eher etwas gegen den Strom ist, ist gerade bei dieser Hitze eine plausible Alternative. Die Kinosäle sind klimatisiert und für Unterhaltung inkl. Popcorn ist gesorgt. Schön gelegen ist beispielsweise das Kino Seefeld in Sarnen, nahe beim See – aber auch das Bourbaki in der Stadt Luzern ist mit seinem Ambiente einen Besuch wert.

Kirchen

Mal wieder inne halten, die beeindruckenden Bauten anschauen und die kühlen Temperaturen geniessen – Kirchen sind ein angenehmer Ort der Entspannung. Die Jesuitenkirche in der Stadt Luzern,

die Wallfahrtskirche Heiligenkreuz ob Kriens oder die Stiftskirche in Einsiedeln sind drei besonders schöne Exemplare in der Zentralschweiz.

Bonus: Glace vom Hof

Wer die Sonne nicht meiden will und etwas Erfrischung mag, für den ist Glace sicher eine gute Wahl. Beispielsweise frisch vom Hof in Hünenberg bei der Familie Baumgartner oder bei diversen Gelati-Ständen in der Stadt Luzern.

Schicken Sie uns ihren Lieblingsplatz zum Abkühlen!

Wo erfrischen Sie sich nach einem heissen Sommertag? Wohin gehen Sie, wenn sie es lieber etwas kühler mögen? Schicken Sie uns ihren Input. Und das sind ausgewählte Tipps unserer Leser: