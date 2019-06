Horw erhält eine neue Gemeindeschreiberin Irene Arnold folgt auf Beat Gähwiler, der sich

frühzeitig pensionieren lässt. Stefan Dähler

Irene Arnold wird neue Horwer Gemeindeschreiberin. (Bild: Gemeinde Horw)

(pd/std) Per 1. Januar 2020 wird Irene Arnold Gemeindeschreiberin in Horw, wie die Gemeinde mitteilt. Sie übernimmt die Aufgabe von Beat Gähwiler, der Ende 2020 in Pension geht und im kommenden Jahr die Gemeinde bei Projektaufgaben weiterhin unterstützt.

Arnold ist seit 2008 stellvertretende Gemeindeschreiberin in Horw. Ab 1. Januar werden ihr wiederum zwei Stellvertretungen zur Seite stehen. Fabienne Vogel wird erste stellvertretende Gemeindeschreiberin. Die Stelle für eine zweite Gemeindeschreiber-Stellvertretung werde noch ausgeschrieben.

Beat Gähwiler wird nächstes Jahr in einem 70-Prozent-Pensum noch diverse Projektaufgaben für die Gemeinde Horw wahrnehmen. Auf Ende 2020 lässt er sich mit 63 Jahren frühzeitig pensionieren.