Live Die Stadt Luzern singt: Ein spannendes Eröffnungskonzert – von Volksliedern bis zu Musical-Evergreens gibt's alles Während dreier Tage steht Luzern ganz im Zeichen des Gesangs. Auf verschiedenen Plätzen in der Stadt treten unterschiedliche Kinder- und Jugendchöre auf. Verfolgen Sie den Anlass im Liveticker.

17:52 Uhr

Wir berichten weiter vom grossen Eröffnungskonzert. Die Palette der Lieder ist sehr breit – vorgetragen wird zum Beispiel auch ein Kanon aus Afrika. Hier übrigens darf das Publikum auch mitmachen. Im Bild sind Dominique Tille (mit Hut und Hosenträger) und sein Sängerquartett mit Begleitung.

Bild: David von Moos/Luzerner Zeitung

Bild: David von Moos/Luzerner Zeitung

17:38 Uhr

Auch wenn die Halle nicht bis auf den letzten Platz besetzt ist, ist die Stimmung sehr gut. Jedes Mal, wenn eine Gruppe ihr Stück beendet, ist der Applaus riesig. Der Anlass ist vielleicht eher ein Nischen-Anlass, aber Gesangs-Interessierte kommen voll auf ihre Kosten. Deshalb verwundert es auch nicht, dass spezielle Einlagen vom Publikum besonders gewürdigt werden.

Eindrücklich ist zum Beispiel eine Gruppe, die nicht nur singt, sondern auch die sogenannte Body-Percussion einsetzt. Das heisst, die Jugendlichen erzeugen Klang durch Klatschen mit den Händen oder Schenkelklopfen. So hört es sich in der Halle einen Moment lang so an, als würde es regnen. Es gibt also viel Spannendes zu entdecken.

17:20 Uhr

Das schweizerische Kinder- und Jugendchorfestival ist für alle, die in einem solchen Gruppe mitsingen, das Highlight des Jahres (respektive jedes zweiten Jahres). Hier können die Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 20 Jahren mit ihrer Gruppe vor Publikum auftreten und ihr Können präsentieren. Es hat für die jungen Sänger etwa die gleiche Bedeutung wie ein Bundeslager für die Pfadfinder. Das Eröffnungskonzert läuft derzeit. Alle, die am Treffen mitmachen, kommen auf die Bühne und tragen ihre Stücke dem Publikum vor. Das Niveau der Darbietungen ist recht hoch, nichts von herzigen Kinderliedern, die Auftritte sind sehr professionell einstudiert.

Es sind Gruppen aus der ganzen Schweiz dabei, das Konzert gestartet haben Chöre aus der rätoromanischen Schweiz, aber auch Schüler aus der Romandie und dem Tessin sind vertreten.

Bild: David von Moos/Luzerner Zeitung

17:10 Uhr

Oben auf der Tribüne stehen die SKJF-Teilnehmer und unten im Parterre sitzen Mütter, Väter, Grosseltern und weiteres Publikum. Das bedeutet also: Es ist weniger Publikum als Teilnehmende da. Das soll aber auch so sein. Die Teilnehmer treten vor allem für Gleichgesinnte auf – ganz nach dem Motto «von Sänger für Sänger».

Bild: David von Moos/Luzerner Zeitung

Bild: David von Moos/Luzerner Zeitung

Bild: David von Moos/Luzerner Zeitung

16:29 Uhr

Bald geht es mit dem Eröffnungskonzert los. Das Publikum trudelt ein.

Bild: David von Moos/Luzerner Zeitung

Der Saal ist gut gefüllt, alles steht bereit: Das grosse Eröffnungskonzert in der Halle 1 der Messe auf der Luzerner Allmend hat begonnen.

16:25 Uhr

Bild: David von Moos/Luzerner Zeitung

16:22 Uhr

Ein spannender Hintergrund: Lea Pfister-Scherer war schon bei der ersten Ausgabe des Schweizer Kinder- und Jugendchor-Festivals im Jahr 2007 mit dabei. Damals als Sängerin. Heute nimmt sie als Chorleiterin von mehreren Chören daran teil. Mehr zur Faszination Chorsingen im folgenden SRF-Beitrag.

16:21 Uhr

Bild: David von Moos/Luzerner Zeitung

Auch auf dem Mühlenplatz begeistert ein Chor Dutzende Zuhörerinnen und Zuhörer. Beim Schlendern durch die Gassen und Strassen der Altstadt klingt es immer wieder nach wunderbarem Gesang.

16:20 Uhr

Noah Müller – im unteren Video ganz links im Bild – spricht im Interview über die Faszination Jodeln.

16:14 Uhr

Harmonie in Perfektion – man höre und staune.

15:59 Uhr

Ein weiteres Konzert eines Strassenchors.

15:43 Uhr

Bild: David von Moos/Luzerner Zeitung

Im Zentrum wird weiterhin musiziert: Rund 200 Zuhörerinnen und Zuhörer geniessen den Gesang im Sonnenschein.

15:41 Uhr

Der «Boys Choir». (Bild: Nathalie Ehrenzweig/Luzerner Zeitung)

15:35 Uhr

Singen und Bodypercussion und Reinform.

15:32 Uhr

So hört sich «einjodeln» ab.

15:11 Uhr

Der Jugendchor der Musikschule Pfannenstiel Meilen. (Bild: Nathalie Ehrenzweig/Luzerner Zeitung)

14:50 Uhr

Die Stimmung ist wie in der Musikschule: Professionell, engagiert und motiviert – aber alles freiwillig. Das spürt man. Die Kursleiterinnen sind allesamt Profis auf ihrem Gebiet und wissen ihr Können leicht zu vermitteln. Das ist spannend – zum Zuhören und zum Zuschauen.

14:49 Uhr

So wird den Stimmbändern zu Leibe gerückt. (Bild: David von Moos/Luzerner Zeitung)

14:42 Uhr

Hier wird gejodelt. (Bild: David von Moos/Luzerner Zeitung)

14:30 Uhr

Letzte Vorbereitungen: Diese Teilnehmer tanzen gleich wie im weltbekannten Musical "Grease". (Bild: David von Moos)

14:25 Uhr

Valerie, Dominique, Carmen und Elina aus St. Gallen wollen an den Workshops an ihrer Singtechnik feilen. (Bild: David von Moos)

14:20 Uhr

Die Qual der Wahl: Die Teilnehmer würden am liebsten jeden Workshop besuchen. (Bilder: David von Moos)

14:14 Uhr

Eine Gruppe der Domsingschule St. Gallen: "Wir freuen uns besonders aufs gemeinsame Singen und Beisammensein!" (Bild: David von Moos)

14:10 Uhr

Die Workshop-Teilnehmer kommen im Südpol an. (Bild: David von Moos, Luzern, 30. Mai 2019)

14:00 Uhr

Das dreitägige Programm umfasst Festivalkonzerte in den Hallen der Messe Luzern, Workshops, den SingplausCH für Chöre im Primarschulalter sowie Begegnungskonzerte, Singen auf Plätzen in der Luzerner Innenstadt, Verpflegung und Unterkünfte für die Teilnehmenden und Helfer.

Neben den Hallen der Messe Luzern werden weitere Bühnen und Räume in der gesamten Stadt genutzt, zum Beispiel das KKL, der Südpol und die Jesuitenkirche. «So wird das Festival für die Teilnehmenden ein einmaliges Erlebnis und für die Gastgeberstadt ein kulturelles Highlight», teilten die Veranstalter mit. (dvm)

13:58 Uhr

In diesen Minuten wird in Luzern aus vollen Kehlen losgesungen. Auf verschiedenen Plätzen in der Stadt treten unterschiedliche Kinder- und Jugendchöre auf. Lassen Sie sich überraschen! (dvm)

13:41 Uhr

Willkommen im Liveticker zum 7. Schweizer Kinder- und Jugendchorfestival, das dieses Jahr zum ersten Mal in der Zentralschweiz stattfindet. Das SKJF in Luzern steht unter dem Motto «Swiss Edition».

Mehr als 60 Chöre aus der ganzen Schweiz strömen nach Luzern. Erwartet werden über 2000 singende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 10 bis 25 Jahren. Szenen wie die folgenden vor zwei Jahren in Lugano sind in den nächsten Tagen auch in Luzern möglich:

Die Veranstalter rechnen gemäss dem Vorverkauf mit 500-1000 zahlenden Besuchern. «Wobei konkretere Schätzungen schwierig sind, weil das Festival erfahrungsgemäss zahlreiche Spontangäste anlockt, wozu nicht selten auch Familienmitglieder der Teilnehmenden zählen», erklärt OK-Präsidentin Patricia Flury im Vorfeld gegenüber unserer Zeitung. Dazu komme noch das Publikum bei den Auftritten auf öffentlichen Plätzen in der Stadt Luzern.

Das Schweizer Kinder- und Jugendchorfestival (SKJF) findet alle 2 Jahre statt. Bisherige Austragungsorte waren Lugano (2017), Disentis (2015), St. Gallen (2013), Lausanne (2011), Schaffhausen (2009) und Zürich (2007). (dvm)