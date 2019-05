Flugzeug überschlägt sich bei Landung in Beromünster Ein Flugzeug ist am Dienstagnachmittag beim Landeanflug auf den Flugplatz Beromünster verunglückt. Die beiden Personen an Bord hatten Glück im Unglück. Linda Leuenberger

Das Flugzeug hat sich bei der Landung überschlagen. (Bild: Leser Tobias von Allmen, Beromünster, 14. Mai 2019)

Am Dienstagnachmittag kurz nach 15 Uhr hat sich ein Flugzeug bei der Landung auf dem Flugplatz Beromünster überschlagen. Dies wird sowohl vom Flugplatzpersonal wie auch von der Polizei auf Anfrage bestätigt. Die Maschine liegt kopfüber neben der Piste. Der Fluglehrer und der Pilot, welche sich in der verunfallten Maschine befanden, blieben unverletzt, wie ein Sprecher der Luzerner Polizei auf Anfrage sagte. Das Flugzeug war zu Schulungszwecken in der Luft.

Die Piste ist vorerst gesperrt. Neben der Polizei steht auch die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) im Einsatz, welche die Unfallursache ermittelt.

Am Dienstagnachmittag hatte Meteoschweiz für den Flugplatz Beromünster eine Starkwindwarnung herausgegeben. Es musste mit Böen von 50 bis 75 Kilometern pro Stunde gerechnet werden.

Erst im Januar war auf dem Flugplatz Beromünster ein Helikopter verunfallt. Verletzt wurde niemand.