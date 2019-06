FCL-Meistermannschaft und Fans schwelgen in Erinnerungen an den Titel von 1989

30 Jahre nach dem ersten und bisher einzigen Schweizer Meistertitel der Vereinsgeschichte haben sich die erfolgreiche Mannschaft des FC Luzern von 1989 und die Fans am Samstag zu einem Jubiläumsfest im «Seeland» in Sempach getroffen. Rund 1500 Leute sind der Einladung gefolgt. Sie schwelgten in Erinnerungen an eine tolle Zeit.