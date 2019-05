Fast jeder fünfte Luzerner lebt mit einer Behinderung Im Kanton Luzern gibt es schätzungsweise 71'400 Menschen mit Behinderungen. Das sind mehr als fünf Jahre zuvor, wie eine aktuelle Umfrage von Lustat Statistik zeigt. Urs-Ueli Schorno

Fast jeder fünfte Einwohner des Kantons Luzern gibt an, ein dauerhaftes gesundheitliches Problem zu haben, dass ihn im Alltag einschränkt. Darunter fallen in der Definition der Befragung neben körperlichen Einschränkungen auch eingeschränkte soziale Aspekte.

Von den 71'400 Menschen, die unter diese Definition von Behinderung fallen, wohnen die meisten zu Hause, nämlich 65'700 Personen. Ihr Anteil an der Wohnbevölkerung ab 15 Jahren ist zwischen 2012 und 2017 von 16 auf 19 Prozent gestiegen. Der Schweizerische Durchschnitt beträgt 18 Prozent. Rund 1100 Personen leben in einer sozialen Einrichtung. Weitere 4600 sind in einem Alters- oder Pflegeheim.

Die grosse Mehrheit ist erwerbstätig

Der grösste Teil der Personen im erwerbsfähigen Alter, 69 Prozent, nimmt aktiv am Arbeitsmarkt teil – ist entweder beruflich tätig oder auf Arbeitssuche. Bei den Personen ohne Behinderungen sind es 89 Prozent. Knapp 1500 Menschen arbeiten an geschützten Arbeitsplätzen in sozialen Einrichtungen.

Die aktuelle Publikation von Lustat Statistik Luzern basiert auf der Schweizerischen Gesundheitsbefragung. Diese ist eine Stichprobenerhebung, die seit 1992 alle 5 Jahre bei der Schweizer Wohnbevölkerung im Alter ab 15 Jahren in Privathaushalten durchgeführt wird.

Soziale Einrichtungen bieten 2800 Plätze

Die 19 sozialen Einrichtungen für erwachsene Menschen mit Behinderungen im Kanton Luzern boten 2017 rund 2800 Plätze in den Bereichen Wohnen, Beschäftigung und Arbeit an. Diese wurden per Ende 2017 von gut 2570 Personen genutzt, wovon 9 Prozent aus Kantonen ausserhalb Luzerns stammten, wie Lustat schreibt.