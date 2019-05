Live Familien und Schüler auf der Strecke: Der 42. Luzerner Stadtlauf im Liveticker Ob Impressionen, Stimmen, Bilder oder Livestream: In unserem Ticker finden Sie am heutigen Wettkampftag alles rund um den 42. Luzerner Stadtlauf.

15:03 Uhr

Für Stirnrunzeln sorgte im Zielraumgelände Rauch. Doch wir können Sie beruhigen: Dies ist gewollt. Der Einlauf ins Ziel durch den Lauftunnel an der Kapellgasse wird mit einer Rauchmaschine und farbigem Licht inszeniert.

15:00 Uhr

Nun sind auch die ersten Familien auf die Strecke, die eine Zeitmessung wünschen. In den Familienkategorien wird pro Familie eine Zeit gemessen. Der Zeitmesschip ist jeweils an der gelben Startnummer eines Elternteils befestigt.

14:58 Uhr

Zwischen den diversen Familienkategorien-Serien starten die ersten Schüler-Mannschaftsläufe . Hierbei rennen mindestens fünf und maximal 30 Kinder ein einem Team. Die fünf schnellsten eines Teams über die sind jeweils für die Rangierung der Gruppe entscheidend. Die Teams im 3. und 4. Schuljahr laufen über 1,51 Kilometer.

14:47 Uhr

Alle Teilnehmer ab Jahrgang 2000 und jünger, die das Rennen meistern, erhalten zur Belohnung die aktuelle Stadtlaufmedaille. So sieht sie aus:

Bilder vom Stadtlauf posten Zuschauer, Teilnehmer und der Veranstalter mit #luzernerstadtlauf auf Instagram

14:43 Uhr

Hand in Hand geht es durch die Luzerner Altstadt. (Bild: David von Moos)

14:38 Uhr

Der erste im Ziel der Familien ist Philipp Eichmann:

«Es war sehr anstrengend.»

Dies sagte der Knabe beim Siegerinterview während sein Bruder und sein Vater ebenfalls einlaufen.

14:31 Uhr

Die Familien in der Kategorie ohne Zeitmessung haben den 42. Luzerner Stadtlauf eröffnet.

(Bild: David von Moos)

(Bild: David von Moos)

14:28 Uhr

Hells Bells von ACDC erklingt, das Zeichen dafür, dass der Startschuss bald fällt.

Demnächst geht es los. Die Familien sind ready. (Bild: David von Moos)

14:20 Uhr

Auch in diesem Jahr erhalten alle Läuferinnen und Läufer das Stadtlauf-T-Shirt als Erinnerung:

14:05 Uhr

Trotz Regen sind die Läuferinnen und Läufer gemäss unserem Reporter vor Ort gut gelaunt:

«Die Stimmung im Startgelände ist fröhlich-aufgeregt. Die meisten sind regentauglich ausgerüstet unterwegs und frohen Mutes. Das Wetter macht ihnen offensichtlich nicht zu schaffen.»

13:52 Uhr

Den Stadtlauf eröffnen werden die Familienkategorien, in jener ohne Zeitmessung sind auch Kinderwagen erlaubt. Familie Häcki aus St. Erhard ist bereit:

(Bild: David von Moos)

13:48 Uhr

Erste Läufer und Läuferinnen trudeln ein und haben bereits das blau-weiss gemusterte Lunchsäckli abgeholt:

(Bild: David von Moos)

Vorsicht!

Vorbereitungen am Streckenrand. (Bild: David von Moos)

13:41 Uhr

Das Wetter präsentiert sich wie angekündigt regnerisch. Die Temperatur in Luzern liegt aktuell bei knapp 9 Grad. Gegen Abend soll es weiter abkühlen, die Schneefallgrenze sinkt voraussichtlich auf 500 bis 1000 Meter.

Dunkle Wolken über Luzern. Bild: David von Moos

13:30 Uhr

Herzlich Willkommen zu unserem Stadtlauf-Ticker! In einer Stunde fällt der Startschuss zum grössten Lauffest in der Zentralschweiz.

Livestream ab 14.20 Uhr: Dank Unterstützung ewl wird der Luzerner Stadtlauf auf dem Mühlenplatz, Europaplatz und in der Bahnhofstrasse auf Grossleinwand, online direkt in diesem Artikel und auf der Website des Veranstalters live übertragen.

Die wichtigsten Startzeiten am 42. Luzerner Stadtlauf:

14.30 Schnupperlauf Familien ohne Zeitmessung

14.51 bis 16.42 Familienläufe mit Zeitmessung, Schüler-Mannschaftsläufe sowie Knaben und Mädchen U12

16.15 Solidaritätslauf

16.53 Mädchen U14 bis U18

17.03 Firmengruppen Happy Runners

17.20 Altstadt-Plauschrennen

17.22 Walking und Nordic-Walking

17.36 Knaben U14 bis U18

17.44 und 18.06 Firmengruppen City Runners

18.36 Altstadt Classic Frauen und Männer (unter 20 Minuten Laufzeit)

18.53 Altstadt Classic Frauen und Männer (über 20 Minuten Laufzeit)

19.19 Musegg-Classic Frauen, Männer und Firmengruppen (unter 36 Minuten Laufzeit)

19.53 Mussegg-Classic Frauen, Männer und Firmengruppen (über 36 Minuten Laufzeit)

20.48 Nachwuchselite Frauen und Männer U18 und U20

21.00 Siegerehrung Elite

Luzerner Stadtlauf vom 4. Mai 2019

Das müssen Sie über den Luzerner Stadtlauf wissen:

Nachmeldungen

Online-Anmeldungen nimmt der Veranstalter via www.luzernerstadtlauf.ch bis am Mittwoch, 1. Mai, entgegen. Nachmeldungen sind bis zum Lauftag an folgenden Orten möglich: Donnerstag, 2. Mai, und Freitag, 3. Mai, jeweils von 17.30 bis 19.30 Uhr beim Workspace bei der LUKB an der Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern. Samstag, 4. Mai, von 12.15 bis 18.15 Uhr bis jeweils 2 Stunden vor dem Kategorienstart auf dem Bahnhofplatz. Der Zuschlag für Nachmeldungen und Mutationen beträgt ab 8. April 10 Franken. Ist die maximale Teilnehmerzahl in einer Kategorie erreicht, können keine weiteren Anmeldungen angenommen werden. Für die Familienkategorien sowie die Schülermannschaftsläufe sind keine Nachmeldungen vor Ort möglich.

Startliste

Die Startliste sowie alles Wissenswerte über den 42. Luzerner Stadtlauf finden Sie im Internet unter www.luzernerstadtlauf.ch.

Ranglisten

Die «Zentralschweiz am Sonntag» wird ausführlich über den Lauf berichten. Die vollständige Rangliste mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird in der «Luzerner Zeitung» vom Montag, 6. Mai 2019, veröffentlicht. Zudem können die Ranglisten am 4. Mai 2019 online abgerufen werden.

Anreise mit Swiss-Runners-Ticket

Alle Teilnehmenden des Luzerner 42. Stadtlaufs 2019 profitieren von der kostenlosen An- und Rückreise mit dem ÖV aus der ganzen Schweiz in der 2. Klasse. Das sogenannte Swiss-Runners-Ticket muss mit dem persönlichen Promo-Code, der auf der Startnummer am Coupon angebracht ist, online bezogen werden. Das Swiss-Runners-Ticket ist persönlich und auf der Rückfahrt nur zusammen mit der Startnummer gültig. Auf dem Streckennetz der Verkehrsbetriebe Luzern gilt auch die Startnummer als ÖV-Billett zum Stadtlauf.

Startnummern

Die Startnummern werden drei bis fünf Tage vor der Veranstaltung an die rechtzeitig angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer versandt. Die Startnummernausgabe für kurzfristig angemeldete Läuferinnen und Läufer erfolgt gegen Vorweisung des Einzahlungsbeleges bei den Nachmeldestellen.

Siegerehrungen

Die Siegerehrungen der Einzelläufe bis zur Kategorie 23 sowie die Over-all-Siegerehrungen der Kategorien Altstadt- und Musegg-Classic finden direkt nach dem jeweiligen Zieleinlauf auf dem Rosengart-Platz statt. Die Siegerehrungen der Podestplatzierten in den Jahrgangskategorien Altstadt-Classic finden um 19.30 Uhr und diejenigen der Musegg-Classic um 20.40 Uhr statt. In den Kategorien 1, 3, 5, 8, 10, 18 und 19/20 werden je 3 Preise verlost, die den glücklichen Gewinnern nach dem Zieleinlauf auf dem Schwanenplatz übergeben werden. Die Lungenliga verlost zudem in den Familienkategorien einen Spezialpreis. Die Preise für sämtliche Teamrangierungen werden nach der Veranstaltung zugeschickt oder übergeben.

Auszeichnungen

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jahrgänge 2000 und jünger erhalten ohne Startgeldzuschlag nach dem Zieleinlauf die Erinnerungsmedaille. Alle Läuferinnen und Läufer erhalten auf dem Europaplatz ein Stadtlauf-T-Shirt und das Lunchsäckli der Migros.

Fotoservice

Alpha Foto fotografiert Läufer und Läuferinnen während des Wettkampfes an verschiedenen Stellen. Rund einen Tag nach dem Lauf können Sie die Bilder unter www.alphafoto.com über Ihre Startnummer suchen und bestellen.

Migros MyRun

Migros und SportXX machen es möglich: Ihr Zieleinlauf wird gefilmt und steht ab Sonntagabend, 5. Mai 2019, unter www.migros-impuls.ch/volksläufe zum Abruf bereit.

Versicherung

Versicherung ist Sache der Startenden. Der Veranstalter lehnt jede Haftung bei Unfällen, Krankheiten, Schadenfällen und Diebstählen ab.

Garderoben

Männer: Turnhallen Musegg und Mariahilf. Frauen: Turnhalle Bahnhof (siehe Streckenplan, Nr. 1 und 2). Die Garderoben werden um 21.30 Uhr geschlossen. Kleiderdepot auf dem Bahnhofplatz (Plan Nr. 8).

Fundgegenstände

Fundgegenstände können während der Veranstaltung an den Infoständen und nach der Veranstaltung auf der Geschäftsstelle abgegeben und abgeholt werden.

Veranstaltungsreglement

Das Veranstaltungsreglement ist ersichtlich unter www.luzernerstadtlauf.ch. Der Luzerner Stadtlauf ist Mitglied von Swiss Runners (siehe www.swissrunners.ch).

Veranstalter: Sie ziehen die Fäden beim Luzerner Stadtlauf

Verein Luzerner Stadtlauf, Würzenbachstrasse 13, 6006 Luzern, Telefon 041 375 03 35, info@luzernerstadtlauf.ch

Das Organisationskomitee des 42. Luzerner Stadtlaufes 2019. Hinten von links: Marco Scherer, Reto Schorno, Jost Huwyler, Ueli Kaltenrieder, Robin Zemp, Beat Schorno (Präsident) und Ivo Zemp. Mitte von links: Franz Fuchs, Dieter Haller, Andreas Grüter (Geschäftsleiter), Pirmin Bühler, Andi Lüdi und Raphaël Haas. Vorne von links: Edi Lindegger, Thomas Zesiger, Meret Wyss und Christoph Eggerschwiler. Es fehlen: Urs Grüter, Manuela Bischof, Gabriel Kaspar, Irene Fanger und Urs Leupi. (Bild: Philipp Schmidli)