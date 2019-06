Fabian Peter als Luzerner Regierungsrat vereidigt FDP-Politiker Fabian Peter hat am Dienstag vor dem Parlament des Kantons Luzern den Eid abgelegt. Am 1. Juli wird er sein Amt antreten.

Fabian Peter legt im Luzerner Kantonsratssaal den Eid ab. Neben ihm steht Standesweibelin Anita Imfeld. (Bild: Roseline Troxler, 18. Juni 2019).

(rt) Das Luzerner Parlament tagt am Dienstag zum zweiten Mal in neuer Zusammensetzung. Gleich zu Beginn des zweiten Sessionstags wurde Fabian Peter als neuer Regierungsrat vereidigt. Am 1. Juli wird er das Amt als Vorsteher des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements antreten.

Der FDP-Mann und ehemalige Gemeinderat von Inwil wurde am 31. März 2019 mit gut 56 400 Stimmen bereits im ersten Wahlgang gewählt.