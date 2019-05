Erste 5G-Antenne in der Region Luzern ist in Betrieb Auf dem Dach der Uni Luzern steht neuerdings eine Antenne für superschnelles Internet. Weitere Standorte sind in Planung. Die Grünen verfolgen diese Entwicklung mit Skepsis. Robert Knobel

Die markante Mobilfunkantenne auf dem Dach der Uni Luzern (hier in einer früheren Aufnahme) wurde dieses Jahr auf den neusten Standard G5 aufgerüstet. (Bild Roger Grütter)

Der neue Mobilfunkstandard 5G ist seit Mitte April auch in der Region Luzern erhältlich. Die erste 5G-Antenne der Swisscom steht auf dem Dach der Universität Luzern. Das wird aus der Antwort des Luzerner Stadtrats auf eine Interpellation der Grünen ersichtlich. Weitere Antennen seien bereits im Bewilligungsverfahren, schreibt der Stadtrat weiter. Es handelt sich dabei um Standorte am Bundesplatz und an der Kellerstrasse (Swisscom) sowie in der Grossmatte Ost in Littau (Salt).

Die Grünen wollten in ihrer Anfrage wissen, weshalb die Stadt bereits 5G-Antennen bewilligt, obwohl die Auswirkungen der Strahlung auf die Gesundheit nach wie vor umstritten seien. Der Stadtrat betont, dass für 5G-Antennen grundsätzlich dieselben Regeln gälten wie für bisherige Anlagen. Gemäss einer neuen kantonalen Empfehlung seien die Kriterien sogar noch schärfer. So muss eine 5G-Antenne zwingend ein ordentliches Baubewilligungsverfahren durchlaufen – selbst dann, wenn es sich nur um die Aufrüstung eines bestehenden Antennenstandorts handelt. Insgesamt, so glaubt der Stadtrat, könne dank 5G gar eine Reduktion der Strahlung erreicht werden. Dies weil 5G-Antennen nicht mehr grossflächig strahlen, sondern gezielt zu den jeweiligen Geräten.

Wo stehen Mobilfunkantennen in der Region Luzern? Interaktive Karte des Bundes: