Emil Steinberger erhält vom Kanton Luzern den Anerkennungspreis – dotiert mit 10'000 Franken Der Luzerner Kabarettist, Schriftsteller und Schauspieler Emil Steinberger wird ausgezeichnet. Der Kanton Luzern verleiht ihm den Anerkennungspreis 2019.

Emil Steinberger. (Bild: Kanton Luzern)

(pd/zfo) «Der Regierungsrat würdigt mit der Preisvergabe im Jahr 2019 ein Lebenswerk, das seinesgleichen sucht. Keine andere Persönlichkeit hat die Identität ‹des Luzerners› so schlitzohrig und sympathisch, offen und hintergründig in die Welt hinausgetragen wie Emil Steinberger mit seinen Bühnenfiguren», begründet der Kanton den Entscheid in einer Mitteilung.

Seine Verdienste als Initiant und langjähriger Leiter des Kleintheaters seien einmalig für Luzern. Seine über Jahrzehnte unerschöpfliche Schaffenskraft «nötige der Öffentlichkeit Bewunderung ab».



Der Regierungsrat freue sich sehr, dass er eine so grossartige Persönlichkeit und ihr grossartiges Werk auf diese Weise auszeichnen könne, so der Luzerner Regierungspräsident Robert Küng.

Der Anerkennungspreis wird jedes Jahr an eine Person oder Organisation vergeben, die sich in besonderer Weise um das allgemeine Wohl oder um das Ansehen des Kantons Luzern verdient gemacht hat. Das Preisgeld beträgt 10'000 Franken.



Öffentliche Preisverleihung an der Luga

Die feierliche Übergabe des Anerkennungspreises durch den Regierungsrat findet am Montag, 29. April, 17 - 18 Uhr auf der Eventbühne der Luga statt. Die Preisverleihung ist öffentlich, im Anschluss sind die Besucher zu einem Apéro eingeladen.

Emil Steinberger steht aktuell mit seinem Programm «Alles Emil, oder?!» auf der Bühne des Theater Fauteuil in Basel. Er wurde 1933 in Luzern geboren und ist seit seiner Jugend im Kulturbereich tätig: zunächst als Grafiker, dann als Kabarettist, Schriftsteller, Regisseur, Kulturveranstalter, Kino- und Theaterleiter, Werber und Schauspieler. Seit den 1970er Jahren ist er einem breiten Publikum in der Schweiz, Deutschland und Österreich für seine TV-Sketche als Emil ein Begriff.