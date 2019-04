Emil Steinberger erhält vom Kanton Luzern den Anerkennungspreis – dotiert mit 10'000 Franken Emil Steinberger, der bekannte Luzerner Kabarettist, Schriftsteller und Schauspieler, wird vom Kanton Luzern ausgezeichnet. Der Preis ist mit 10'000 Franken dotiert und wird erst zum zweiten Mal vom Regierungsrat selber verliehen. Hugo Bischof

Emil Steinberger. (Bild: Kanton Luzern)

Der Regierungsrat zeichnet Emil Steinberger mit dem Anerkennungspreis 2019 des Kantons Luzern aus. «Der Preis wird jedes Jahr an eine Person oder Organisation verliehen, die sich in besonderer Weise um das allgemeine Wohl oder um das Ansehen des Kantons Luzern verdient gemacht hat», teilte der Kanton am Donnerstag mit. Der Preis wird erst zum zweiten Mal vom Regierungsrat selber verliehen. Erster Preisträger war die Gruppe Pfasyl, die sich für Kinder von Asylsuchenden engagiert. Zuvor wurde der Preis jeweils von der Stiftung «Luzern – Lebensraum für die Zukunft» vergeben.

Eine regional und eher im Stillen wirkende Vereinigung wie die Gruppe Pfasyl sowie der international bekannte Kabarettist, Schriftsteller und Schauspieler Emil Steinberger: Ein grösserer Kontrast zwischen den beiden Preisträgern ist kaum vorstellbar. Da drängt sich die Frage auf: Will sich der Luzerner Regierungsrat mit dem diesjährigen illustren Namen selber Glanz und Renommee verschaffen? «Keineswegs», sagt dazu Franco Mantovani von der Staatskanzlei des Kantons Luzern:

«Es ging darum, mit den beiden ersten Empfängern die ganze Bandbreite dieses Preises aufzuzeigen.»

Der Anerkennungspreis ist mit 10'000 Franken dotiert. Er wird nicht mit Steuergeldern, sondern mit Mitteln aus dem Lotteriefonds alimentiert. Im Fall von Emil Steinberger gehe es nicht um das Geld, sondern um das Lebenswerk, das wirklich eindrücklich sei, sagt Mantovani. «Der Regierungsrat freut sich sehr, dass er eine so grossartige Persönlichkeit und ihr grossartiges Werk auf diese Weise auszeichnen kann», sagte Regierungspräsident Robert Küng auf Anfrage.

Keine andere Persönlichkeit habe die Identität «des Luzerners» so schlitzohrig und sympathisch, offen und hintergründig in die Welt hinausgetragen wie Emil Steinberger mit seinen Bühnenfiguren, heisst es in der Mitteilung der Regierung weiter. «Seine Verdienste als Initiant und langjähriger Leiter des Kleintheaters sind einmalig für Luzern. Seine internationalen Auftritte prägen das Bild, das sich die Welt von uns Schweizern macht.»

Weiter heisst es in der Medienmitteilung:

«Die von Emil Steinberger gelebte Verbindung von Ideenreichtum, Disziplin und Heiterkeit macht ihn zum Vorbild für viele; seine über Jahrzehnte unerschöpfliche Schaffenskraft nötigt der Öffentlichkeit Bewunderung ab.»

Preis wird an der LUGA verliehen

Die feierliche Übergabe des Anerkennungspreises durch den Regierungsrat findet am Montag, 29. April, von 17 bis 18 Uhr auf der Eventbühne der LUGA statt (grosse gedeckte Bühne zwischen den Hallen 2, 3 und 4). Die Preisverleihung ist öffentlich. Paul Winiker, Vizepräsident des Regierungsrats, wird die Preisübergabe vornehmen. Der Schweizer Autor und Kabarettist Bänz Friedli hält die Laudatio. Umrahmt wird die Feier von Musikerinnen und Musikern unter der Leitung des Luzerner Komponisten und Dirigenten Ludwig Wicki.