Eklat beim FC Luzern: Drei Verwaltungsräte treten per sofort zurück Der Machtkampf mit Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg ist eskaliert – das Investorentrio Sawiris, Schmid, Sieber ist per sofort zurückgetreten. Jérôme Martinu

Beim FC Luzern jagt eine spektakuläre Nachricht die andere. Der brodelnde Machtkampf-Kessel im Verwaltungsrat ist übergekocht: In der Nacht auf Donnerstag haben die drei Verwaltungsräte der FCL Holding AG Samih Sawiris, Hans Schmid und Marco Sieber ihren Rücktritt aus dem Führungsgremium erklärt. Das haben die drei FCL-Präsident Philipp Studhalter schriftlich mitgeteilt. Grund für den Eklat: Mehrheitsaktionär und Neo-Stadionmehrheitsbesitzer Bernhard Alpstaeg verweigert das Gespräch mit dem Investorentrio, welches dem Swisspor-Patron am 2. Oktober ein Kauf-/Verkaufsangebot für dessen FCL- und Stadion-Aktien gemacht hat.

Zwei der drei FCL Investoren: Hans Schmid (links) und Marco Sieber. (Bild: Matthias Jurt, 23. Oktober 2019)

Was ist passiert? Mit-Aktionär und Verwaltungsrat Josef Bieri hat aus eigenem Antrieb Vermittlungsversuche aufgenommen. Samih Sawiris war seitens des Investorentrios (34 Prozent Aktienanteil FCL Holding AG) sofort bereit, zusammen mit Bieri das Kauf-/Verkaufsangebot mit Alpstaeg (52 Prozent Aktienanteil) zu besprechen, beziehungsweise zu verhandeln, nachdem dieser bislang nicht auf den Vorschlag reagiert hatte. Am Mittwoch nun liess Bernhard Alpstaeg via Bieri ausrichten: Er wolle weder mit Sawiris noch mit sonst jemanden aus der Dreiergruppe sprechen.

FCL und Stadion als Paket für Verkauf bestimmt?

Marco Sieber kommentiert den sofortigen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat auf Anfrage schriftlich wie folgt: «Da Herr Alpstaeg einmal mehr das Gespräch verweigert, diesmal über ein aus unserer Sicht sehr faires Angebot im Interesse des FC Luzern, sich jedoch gleichzeitig aktiv um den Verkauf seiner Aktien an Dritte bemüht, sind aus unserer Sicht die Voraussetzungen für ein weiteres Mitwirken im Verwaltungsrat nicht mehr gegeben.»

Die drei Verwaltungsräte sind aufgrund der Gesprächsverweigerung und der Mehrheitsübernahme der Stadion AG offensichtlich der Überzeugung, dass Alpstaeg ein Paket schnüren will, um ein Verkauf von FCL und Swisspor-Arena vorzubereiten. Sawiris, Schmid und Sieber «bedauern sehr, dass Herr Alpstaeg bisher nicht bereit ist, über eine Lösung im Interesse des FC Luzern zu sprechen».

Sieber: «Wollen nicht Geld verdienen mit Verkauf»

Der Mehrheitsaktionär Alpstaeg sei der Meinung, dass es eine «einheimische und langfristige Lösung brauche», wie er gegenüber unserer Zeitung am Mittwoch zu seiner klammheimlichen Übernahme der Stadionmehrheit ausrichten liess. Eine solche Lösung liegt mit dem Angebot von Sawiris, Schmid und Sieber seit anfangs Oktober auf dem Tisch. Sieber schreibt zum vorgeschlagenen Deal einer Aktienübernahme zum damaligen Einstandspreis: «Das ist ein sehr faires Angebot, denn uns geht es um die Zukunft des FCL, wir wollen nicht Geld verdienen mit einem Aktienverkauf. Mit diesem Angebot würde der Klub von allen Differenzen im VR befreit und wäre wieder handlungsfähig.»

FCL-Präsident Philipp Studhalter und Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg waren bisher für eine Stellungnahme noch nicht erreichbar.