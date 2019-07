Einstiger Schüler ist jetzt selber Chef im Schulhaus auf dem Littauer Berg Einst hatte Heiner Geisseler auf dem Littauer Berg selber die Primarschulbank gedrückt. Jetzt haben er und seine Frau Yvonne das ehemalige Schulhaus saniert. Es dient neu als «Bed and Breakfast» und steht zudem für Events und Seminare offen. Hannes Bucher

Heiner und Yvonne Geisseler vor dem ehemaligen Schulhaus Littauer Berg. Einiges wie beispielsweise alte Schulbänke erinnern auch heute noch an die frühere Nutzung des Gebäudes. (Bilder: Dominik Wunderli, Littau 26. Mai 2019)



Da stehen noch immer die alten Kastanienbäume auf dem einstigen Pausenplatz des Schulhauses Littauer Berg. Sie haben während Jahrzehnten die Primarschüler aus der Umgebung ein- und ausgehen gesehen. Bis 1994, als die Schule geschlossen wurde. Für kurze Zeit gastierte dann eine Privatschule mit einer Scientology-Lehrerin hier, dann zog ein Marketing- und Treuhandbüro ein. Mit dem Gebäude selber ging es stetig bergab. Nur die einmalige Fernsicht auf den Pilatus und die idyllische Umgebung blieben unangetastet. Schliesslich haben Heiner und Yvonne Geisseler das Gebäude 2013 von der Stadt Luzern käuflich erwerben können.

Damit kehrte das Schulhaus buchstäblich auf die Huob, wie das Gebiet hier heisst, zurück. Der Urgrossvater des jetzigen Besitzers hatte nämlich das Grundstück 1935 der Gemeinde für den Schulhausbau verkauft (siehe unten). Heiner Geisseler selber hat den 39 Hektaren grossen Hof im Jahr 2015 von seinen Eltern übernommen. Er ist beruflich im Bankbereich tätig, aber auch diplomierter Landwirt. Der Hof wird heute von einem Betriebsleiter geführt. Zusammen hat das Ehepaar Geisseler das Konzept «Huob 21» entwickelt und dafür das Gebäude in den letzten Jahren saniert. Umfassender, als ursprünglich vorgesehen.

Wandtafeln erinnern an frühere Nutzung

«Es zeigte sich ein enormer Sanierungsbedarf», sagt Heiner Geisseler. Das Projekt ist gelungen, dies zeigt sich bei der Begehung. Auf den insgesamt 300 Quadratmetern Innenfläche sind moderne Räumlichkeiten für Firmenseminare...

...und private Veranstaltungen wie etwa Geburtstagsfeste und Hochzeiten entstanden, eine Küche für das Anrichten usw. Alles ist rollstuhlgängig.

Und – dies ein geglückter Spagat: Die einstige Schulhausatmosphäre ist auch im umgebauten Gebäude noch spürbar. Einiges «Schulische» wurde bewusst belassen: die Wandtafel etwa, auch einzelne Schulbänke; die alten Schilder «Mädchen», «Knaben» markieren noch die Toilettentüren, und da liegen auch mal Griffel und Schiefertafel auf einem Tisch.

Die Familie Heiner und Yvonne Geisseler wohnt mit Sohn Henry und Tochter Lilly im Dachgeschoss des Schulhauses. Yvonne Geisseler, welche das Ganze managt, kann durch die Anwesenheit vor Ort die Gäste ideal betreuen und beraten – speziell auch die Agrotouristen. In der Ferienwohnung im Schulhaus und auch auf dem Hof Huob wird in zwei weiteren Ferienwohnungen nämlich auch «B&B», Bed and Breakfast, angeboten. Und das Angebot soll wachsen: Im Herbst wird auf dem Hof ein Hofladen eröffnet, später sollen dort weitere Sitzungsräume und allenfalls flexible Arbeitsplätze angeboten werden. «All diese Tätigkeiten machen mir sehr viel Freude, wir können so unseren Traum verwirklichen», sagt Yvonne Geisseler.

Was Geisselers auch betonen: «Die Lokalitäten sind insbesondere auch für Leute aus der Region Luzern gedacht. «Damit wollen wir das Schulhaus für die Örtlichkeit öffnen und möglichst zugänglich machen.»

Das Interesse ist offensichtlich vorhanden. «Ja, die Agenda füllt sich seit der Eröffnung dieses Frühjahrs», stellen sie fest. Auf ihrer Homepage www.schulhausberg.ch sind sämtliche Infos rund um das Schulhaus Berg zu finden, inklusive Events, die anstehen. So als Nächstes der 1. August-Brunch. «Da hat es im Moment noch freie Plätze», sagt Yvonne Geisseler. «Wir sind aber auf rechtzeitige Voranmeldungen angewiesen.»