Duschen mitten auf dem Schulhausplatz – in Buchrain geht das ab sofort Weils so heiss ist, hat der Gemeinderat von Buchrain am Mittwochvormittag spontan öffentliche Duschen aufstellen lassen. Und: Es gab noch eine weitere Überraschung. Roman Hodel

Einmal Abkühlen bitte! Die beiden Duschen vor dem Dorfschulhaus werden bereits rege benützt. (Bilder: Dominik Wunderli, Buchrain 26. Juni 2019)



Behörden ganz unbürokratisch? Momoll, das geht. Den Beweis hat gestern der Buchrainer Gemeinderat geliefert. Weils momentan so heiss ist, liess dieser am Vormittag kurzerhand drei Schlauchduschen aufstellen – und zwar beim Dorfschulhaus, beim Schulhaus Hinterleisibach und im Bereich Alterszentrum Tschann/Einkaufszentrum. «Wer etwa nach dem Einkaufen eine Abkühlung braucht, kann die Füsse unter die Dusche halten», sagt Gemeindepräsidentin Käthy Ruckli (CVP).

Die Idee habe ihr Gemeinderatskollege, Finanzvorsteher Patrick Bieri (FDP), am Dienstagabend vorgebracht. «Er fand zurecht, dass wir doch was tun müssen wegen der Hitze», so Ruckli. Zeit für die Umsetzung blieb nicht viel. «Entsprechend stolz bin ich, dass alles so schnell geklappt hat, dank unseren Mitarbeitenden von der Gemeinde.»







Der Gemeinderat spendierte den über 800 Schülerinnen und Schülern, den Lehrpersonen und Gemeindeangestellten gestern überdies auch noch eine Glace. Und: Die Duschen bleiben gemäss Ruckli noch bis mindestens Ende Woche in Betrieb. Das freut vor allem die Kinder. Der fünfjährige Eldin sagte gestern wohl stellvertretend für alle: «Das macht mega Spass.»