Dominik Hertach wird neuer Geschäftsleiter des VCS Luzern Die Sektion Luzern des Verkehrs-Club der Schweiz hat Dominik Hertach zum neuen Geschäftsführer gewählt. Er übernimmt von Elias Vogler, welcher den VCS verlässt.

Dominik Hertach. (Bild: PD)

Dominik Hertach tritt die 40-Prozent-Stelle als Geschäftsleiter des VCS Luzern auf 1. Mai 2019 an. In einer Medienmitteilung des VCS freut sich der neue Geschäftsleiter: «Ob Klimadiskussion, Stadtentwicklung, Lebensqualität oder Standortförderung – Mobilitätsfragen spielen überall eine wichtige Rolle. Ich freue mich sehr, als Geschäftsleiter des VCS Luzern mitzuhelfen, dafür sinnvolle und nachhaltige Lösungen zu finden.»

Der Luzerner ist auf dem Gebiet der Mobilität und Verkehrsfragen in der Region Luzern kein Unbekannter: Er ist Initiator der IG attraktives Kriens, die sich für eine Verkehrsberuhigung mit Tempo 30 auf der Luzernerstrasse im Zentrum von Kriens einsetzt. In dieser Funktion hat er viele Erfahrungen mit wichtigen VCS-Themen sammeln können, heisst es in der Mitteilung weiter.

Der 49-Jährige arbeitet bei der Wirtschaftsplattform cash.ch und hat Erfahrung als Journalist in Wirtschaftsthemen und Umweltfragen. Hertach führt ausserdem das Ladencafé Mezzo Esskultur in Kriens.

Elias Vogler verlässt den VCS Luzern, da er eine längere Veloreise antritt.