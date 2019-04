Diskussionsrunde an der Luga zum 2. Wahlgang bei den Luzerner Regierungsratswahlen

Am 19. Mai entscheiden die Luzernerinnen und Luzerner, welches Duo die Luzerner Regierung vervollständigen soll. Dazu findet am 4. Mai an der Luga eine Diskussionsrunde unserer Zeitung mit den drei Kandidaten statt.