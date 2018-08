Brand der Luzerner Kapellbrücke: Dieses Bild ging um die Welt

Was genau zum Brand der Kapellbrücke 1993 führte, konnte nie geklärt werden. Bis heute halten sich jedoch Gerüchte, wonach es sich um Brandstiftung handelte. Die Untersuchung wurde weniger als ein Jahr nach dem Brand, mit Entscheid vom 20. Juli 1994 eingestellt. Das bestätigt auf Anfrage Daniel Burri, Oberstaatsanwalt des Kantons Luzern. «Nach Abschluss der Untersuchung stand nicht eine vorsätzliche Brandstiftung im Vordergrund», so Burri. Die zuständige Amtsstatthalterin sei damals zum Schluss gekommen, «dass eher von einer Fahrlässigkeit ausgegangen werden muss – zum Beispiel infolge Wegwerfens brennender Rauchwaren». Eine achtlos weggeworfene Zigarette, welche die Plane eines der damals unter der Kapellbrücke vertäuten Boote in Brand setzte, gilt seither als wahrscheinlichste Brandursache. Was aber wäre, wenn jetzt nachträglich doch noch ein Brandstifter ermittelt werden könnte oder sich der Polizei stellen würde? Der Täter oder die Täterin würde auf jeden Fall straflos bleiben, sagt Burri, da Straftaten wie Brandstiftung, eventualvorsätzliche oder fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst nach fünfzehn Jahren verjähren. (hb)