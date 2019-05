Die riesige Touristengruppe aus China ist in Luzern eingetroffen Heute und in den nächsten Tagen kommen rund 12'000 asiatische Touristen nach Luzern. Die ersten sind bereits beim Inseli eingetroffen.

In diesen Tagen werden insgesamt rund 12'000 Chinesen in der Schweiz erwartet. 4000 alleine heute Montag in Luzern. Verfolgen Sie die Ereignisse in unserem Ticker:

Auf dem Inseli lassen sich die Touristen der Kosmetikfirma «Jeunesse Global» fotografieren.

Auf dem Inseli lassen sich die Touristen fotografieren. (Bild: Urs Flüeler / Keystone)

Touristen auf dem Carparkplatz Inseli:

Touristen der 4'000 Personen grossen chinesischen Reisegruppe der Kosmetikfirma "Jeunesse Global" treffen auf dem Inseli in Luzern ein, am Montag, 13. Mai 2019. (KEYSTONE/Urs Flueeler)

In der Stadt scheinen sich nicht alle ob der grossen chinesischen Touristengruppe zu stören. «Hier kommt schliesslich nicht jeden Tag ein Kreuzfahrtschiff an. Ich finde das Theater übertrieben!», sagt die Luzernerin Monika.

Die Luzerner Rentnerin Monika guckt dem Treiben amüsiert zu. (Bild: watson)

Nicht alle Touristen sind von der «Invasion» der Reisegruppe aus Fernost begeistert. «Wir müssen uns hier durch die Touristenmassen kämpfen. So habe ich mir Luzern nicht vorgestellt», sagt beispielsweise Bruce aus Kalifornien.

Neben den Chinesen gibt es auch noch andere Touristen in der Stadt. (Bild: watson)

Mitglieder der chinesischen Reisegruppe machen sich auf zu einer Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee. Medienvertreter sind jedoch nach Angaben des Veranstalters bei diesem Ausflug nicht erwünscht.

Die chinesische Invasion in Luzern beginnt. Mit Touris aus Taiwan @watson_news pic.twitter.com/CUNRm3UEvW — Adrian Müller (@mueller_adrian) 13. Mai 2019

Mediensperre in Luzern 🤔@watson_news will natürlich mit den Chinesen aufs Schiff. Doch der Veranstalter wiegelt ab. “Keine Medien erwünscht”. pic.twitter.com/n5dU6SEgoR — Adrian Müller (@mueller_adrian) 13. Mai 2019

Wie in diesem Twitter-Beitrag zu sehen ist, sind die ersten Touristen bereits eingetroffen:

Chinesische Touristen kurz vor dem Betreten des Schiffes. (Bild: watson)

Nach ihrer Ankunft geht die Gruppe unter anderem auf den Vierwaldstättersee:

„Yeah, we love Switzerland”: Die Chinesen sind vor dem KKL aus dem Häuschen ⁦@watson_news⁩ pic.twitter.com/6l53LTibBG — Adrian Müller (@mueller_adrian) 13. Mai 2019

Auf insgesamt fünf kleinen und zwei grossen Schiffen erkunden die chinesischen Touristen den schönsten See der Schweiz. Die Rundfahrt dauert 45 Minuten.

Die amerikanische Firma Jeunesse Global, ein weltweit tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Florida, hat sich entschieden, ihre erfolgreichsten Verkäuferinnen und Verkäufer in China zu einer sechstägigen sogenannten «Incentive-Reise» einzuladen. «Die total rund 12‘000 Personen – Mitarbeitende sowie Begleitpersonen – reisen in verschiedenen Gruppen in die Schweiz und besuchen ihre Wunschdestinationen», teilte Luzern Tourismus unserer Zeitung mit. «Die Gäste besuchen diverse touristische Höhepunkte der Schweiz, darunter auch die Region Luzern-Vierwaldstättersee.»

Die bisher grösste Reisegruppe, die die Schweiz und Luzern je besucht hat, stellt die hiesige Infrastruktur auf die Probe. Nebst dem extra ausgearbeiteten Verkehrskonzept werden auch die Toiletten am Inseli um zwei WC-Wagen erweitert und mehr Abfallsäcke als sonst bereitgestellt.