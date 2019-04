Bildstrecke Die Pfahlbausiedlung in Wauwil wächst Die Pfahlbausiedlung in Wauwil wird ausgebaut. Die Siedlung wird um ein Jägerlager erweitert. Die Neuheit kann am Samstag anlässlich eines Steinzeitfests erstmals besichtigt werden.

Die Pfahlbausiedlung im Wauwilermoos zählt zu den bedeutendsten steinzeitlichen Fundstellen Europas. (Bilder: Roger Grütter, Wauwil, 2. April 2019)

Die ältesten Spuren menschlichen Lebens datieren bis um die Zeit von 14'000 vor Christus zurück. Im Bild sind Nachbauten von Öfen der Pfahlbausiedlung. Innenansicht eines Pfahlbauhauses – hinten in der Ecke sind Säuli-Attrappen. Hier haben die Menschen der Jungsteinzeit gekocht. Ein jungsteinzeitlicher Webstuhl? Werkzeuge und Federn. Schüler aus Wauwil, die beim neuen Teil der Ausstellung, einem Zelt eines Nomadenvolkes, die Felle bemalen dürfen.

In etwa so sieht eine Fundstelle aus, wo früher einmal ein Nomadenzelt stand. Der neue Teil der Ausstellung scheint den Schülerinnen zu entsprechen. Das Endresultat: Das von Wauwiler Schülerinnen und Schülern bemalte Fell. 11 Bilder Eine Steinzeitreise nach Wauwil

(sda)

Das Wauwilermoos zählt zu den bedeutendsten steinzeitlichen Fundstellen Europas. Die ältesten Spuren menschlichen Lebens gehen um die Zeit von 14'000 vor Christus zurück. Die Menschen lebten in der Alt- und Mittelsteinzeit mobil, weil sie den Tierherden folgten, und wohnten in einfachen Hütten oder Zelten.

Die Klimaerwärmung verbesserte das Nahrungsangebot, und die Menschen wurden in der Jungsteinzeit sesshaft. Die berühmte Zeit der Pfahlbauer brach an. Eine der Siedlungen, die am Wauwilermoos entdeckt wurde, stammt aus der Zeit um 4300 vor Christus. Sie bestand nur während acht Jahren und lag an einem See.

Vor zehn Jahren wurde im Wauwilermoos ein sieben Kilometer langer archäologischer Lernpfad eröffnet. Dieser führt von den Fundstellen der Jäger- und Sammlerkulturen der Alt- und Mittelsteinzeit zu den wichtigsten Grabungen der Jungsteinzeit, der klassischen Pfahlbauzeit also.

Höhepunkt ist die Rekonstruktion einer jungsteinzeitlichen Seeufersiedlung mit schilfgedeckten Pfahlbauhäusern. Die Siedlung wurde nun um ein Jägerlager der Mittelsteinzeit ergänzt. Dieses wird am Samstag mit einem Fest der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Besucher können das Steinzeitleben ausprobieren, im Wauwilermoos gefundene Funde betrachten und eine Schamanin erleben.