Dealer in Emmen gefasst: Spürhund findet Drogen in dessen Wohnung Die Luzerner Polizei hat einen mutmasslicher Drogendealer im Gebiet Mooshüsli festgenommen. An seinem Wohnort fand ein Spürhund Drogen und Drogenutensilien.

Sie erschnüffelte die Drogen des 50-jährigen Dealers: Betäubungsmittelspürhündin Sina. (Bild: PD)

Am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr führten Polizisten in ziviler Kleidung im Gebiet Mooshüsli in Emmen eine Kontrolle durch. Dabei fassten sie einen mutmasslichen Drogendealer nach der Übergabe von Betäubungsmitteln.

Am Wohnort des 50-jährigen Albaners fand die Betäubungsmittelspürhündin Sina weiteres belastendes Material. Die Drogen, Drogenutensilien und Bargeld wurden laut einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei sichergestellt. Eine Strafuntersuchung durch die Staatsanwaltschaft ist eingeleitet. (pd/zgc)