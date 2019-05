Darum ist die Polizei nicht gegen die GC-Chaoten vorgegangen

GC-Präsident Rietiker: «Es gab ganz klare Drohungen gegen Spieler»

GC-Chaoten provozierten am Sonntag in der Luzerner Swisspor-Arena einen Spielabbruch. GC-Präsident Stephan Rietiker verteidigt am Montag seinen Entscheid, mit den Chaoten zu verhandeln: «Das war kein Kniefall. Wir sind deeskalierend vorgegangen.»