Damit die Schiffe weiterhin fahren können: Seegrund neben dem Luzerner Inseli wird abgesaugt Neben dem Inseli in der Stadt Luzern müssen meterdicke Schichten des Seegrunds entfernt werden. Dies, weil das Wasser für die Schiffe nicht mehr tief genug ist. Die Arbeiten beginnen Anfang Juli.

(pd/elo) Vor den Schiffstegen zwischen dem Luzerner Inseli und dem Seekag Seeverlad hat sich über die vergangenen Jahrzehnte auf dem Seegrund viel Material angesammelt. So viel, dass die Schiffe der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) die dortigen Stege bald nicht mehr sicher anfahren können. Deshalb muss im Werftgelände auf einer Fläche von zirka 15'000 Quadratmetern jetzt der Seegrund abgesaugt werden.

Von Juli bis September wird abgesaugt

Für die Arbeiten hat die Schifffahrtsgesellschaft die Firma Kibag beauftragt. Diese werde die meterdicken Sedimente nun im Rahmen eines umweltschonenden Verfahrens entfernen, wie die SGV am Montag mitteilte. Die Absaugarbeiten starten am 1. Juli und werden den ganzen Sommer über bis etwa Ende September andauern, so die SGV.

Das Ponton vor dem Werftgelände: Zurzeit wird alles eingerichtet (Bild: PD)

Das Material auf dem Seegrund soll mit einem Schwimmbagger abgesaugt und auf das Ponton gepumpt werden. Dort wird der Seeschlamm entwässert. Das Wasser wiederum wird gefiltert, gereinigt und zurück in den See gegeben.

Material wird zum Rotzloch transportiert

Das so gewonnene Material wird dann auf Nauen verladen und nach Rotzloch transportiert. Dort werde es entsprechend der Kategorie des Verschmutzungsgrades gesetzeskonform entsorgt, schreibt die SGV.

Für die durch das Absaugen auf dem Seegrund zerstörten Wasserpflanzen muss die SGV Ersatz und Kompensationsleistung erbringen. Überhaupt habe der Kanton Luzern für die Arbeiten strenge Auflagen erlassen, welche täglich überprüft würden, so die SGV.