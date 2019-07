Dachstockbrand an der Berglistrasse: Luzerner Polizei hat Brandursache geklärt Am Montagmittag brannte in der Stadt Luzern der Dachstock eines Mehrfamilienhauses an der Berglistrasse. Nun ist klar, was die Brandursache war.

Qualmender Rauch: Am Montag brannte an der Berglistrasse 21 in Luzern ein Dachstock aus. (Bild: PD/Feuerwehr Luzern)

(pd/stp) Am Montagnachmittag kam es an der Berglistrasse 21b in der Stadt Luzern zu einem Dachstockbrand eines Mehrfamilienhauses (wir berichteten). Alle Bewohner wurden evakuiert und mehrere Personen medizinisch betreut. Im Einsatz stand die Feuerwehr der Stadt Luzern.

Die Branddetektive der Luzerner Polizei haben die Brandursache nun geklärt, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern am Dienstag mitteilte. Eine Baufirma führte am Dach des Gebäudes Sanierungsarbeiten aus. Dabei wurde Dachpappe auf dem Dach des Hauses verlegt und verschweisst. In der Folge entwickelte sich Feuer und der Dachstock geriet in Brand.