Bier-Gigant Heineken verliert Auftrag: Künftig wird am Blue Balls Festival «Chopfab» getrunken Am Luzerner Blue Balls Festival wird künftig kein Bier von Heineken mehr erhältlich sein. Die Vorstellungen des Bierlieferanten und des Festivalveranstalters waren nicht mehr kompatibel. Nun wird das Winterthurer Craft-Bier «Chopfab» ausgeschenkt.

Das Blue Balls Festival 2018. (Bild: Manuela Jans-Koch, Luzern, 26. Juli 2018)



(lil) Das Blue Balls Festival in Luzern ist eines der grössten Festivals der Schweiz. Heuer findet es vom 19. bis am 27. Juli statt. Jeweils über 100'000 Besucher finden sich rund ums Seebecken ein und nehmen an insgesamt 120 Konzerten und Events teil. Darüber hinaus wird viel gegessen und noch mehr getrunken.

Am Blue Balls 2019 wird Heineken erstmals nicht mehr mit von der Partie sein, wie Urs Frei, Leiter der Unternehmenskommunikation von Heineken auf Anfrage von «20 Minuten» bestätigt. Die Festivalleitung habe den Sponsoringvertrag nicht verlängert. Frei erklärt:

«Heineken wäre 2019 gerne stärker mit der Luzerner Marke Eichhof präsent gewesen, doch die Gespräche mit dem Veranstalter hatten sich als schwierig erwiesen.»

Nun ist auch klar, weshalb: Das Blue Balls hat einen neuen Bierlieferanten gefunden. Fortan wird es von der Winterthurer Doppelleu Boxer AG mit dem Craft-Bier «Chopfab» versorgt. Das Blue Balls Festival zu beliefern sei ein grosser Schritt, sagt Philip Bucher, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens aus Winterthur, gegenüber «20 Minuten». In Luzern würden mehrere Sorten angeboten, damit eine Vielfalt gewährleistet sei.

Auch der Blue-Balls-Direktor Urs Leierer äussert sich gegenüber «20 Minuten» zum Bier-Deal: «Heineken hatte Vorstellungen, die sich mit den unseren nicht mehr deckten.» «Chopfab» habe unter anderen folgende Awards gewonnen: Den Swiss Economic Award, acht Mal Gold am Swiss Beer Award 2017 und den World Beer Award 2018. Leierer zieht daraus folgenden Schluss:

«‹Chopfab› ist das qualitativ beste Bier der Schweiz. Die Marke ist charakterstark, modern und cool.»

Damit passe «Chopfab» hervorragend zum Blue Balls Festival. Die Verkaufspreise würden von den Partnern im Juni fixiert.

Heineken gleichwohl vielerorts vorhanden

Trotz des Blue-Balls-Verlusts ist man bei Heineken optimistisch. Urs Frei betont, dass Eichhof weiterhin an 500 bis 700 Veranstaltungen in der Zentralschweiz präsent sei. Unter den Partnern findet sich auch das KKL. «Wir sehen uns als Traditionsbierbrauer Luzerns seit 1838», so Frei. Allerdings sei der Biermarkt sehr dynamisch: Auch das Appenzeller Bier und Produkte der Brauerei Rosengarten aus Einsiedeln drängen in die Zentralschweiz.