Video «Es regnete ganze Äste» – Mammutbaum explodiert bei Blitzschlag in Luzern – Frau verletzt Beim Felsberg-Schulhaus in Luzern hat ein Blitz in einen 40 Meter hohen Baum eingeschlagen. Dabei wurden eine Frau verletzt sowie ein Wohnhaus und Autos beschädigt. Auch in Kriens erlitt ein Bauarbeiter Verletzungen durch einen Blitzeinschlag. Roman Hodel

Passiert ist es am Mittwoch kurz nach 8 Uhr. Über der Stadt Luzern entlud sich gerade ein Gewitter, als ein Blitz in einen rund 40 Meter hohen Mammutbaum neben dem Felsberg-Schulhaus einschlug. Dieser explodierte ungefähr auf halber Höhe. Durch die Wucht des Einschlags wurden ganze Äste und Teile des Stamms weggeschleudert und im Umkreis von mehr als 100 Metern verteilt. Eine Frau, die in der Nähe des Mammutbaums mit Gartenarbeiten beschäftigt war, wurde von herumfliegenden Baumteilen getroffen und verletzt, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft mitteilte. Sie musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Rund 600 Blitzeinschläge in der Region Luzern Am Mittwochmorgen kurz nach 6 Uhr erreichte eine Gewitterfront den Kanton Luzern. Das Unwetter beeindruckte dabei weder mit der Niederschlagsmenge (gegen 20 Millimeter), noch durch seine Spitzenböen (unter 30 Kilometer pro Stunde), wohl aber mit der Anzahl Blitzeinschläge: Bis um etwa acht Uhr schlug laut Meteo Schweiz in der erweiterten Agglomeration gegen 600 Blitze ein. Laut Wetterspezialisten ist dies zwar kein Extremwert, aber doch beachtlich. Im Verlauf des Gewitters ist die Temperatur um rund zwei Grad gesunken, von 21 auf 19 Grad. (zar)

«Nicht auszudenken was passiert wäre, wenn der Blitz während des Schulbetriebs eingeschlagen hätte.»

In Mitleidenschaft gezogen wurde ein denkmalgeschütztes Wohnhaus, das sich unmittelbar neben dem Baum befindet. Das Dach ist beschädigt und übersät von Baumteilen, das Vordach wurde zu grossen Teilen weggerissen. «Wir sassen gerade beim Frühstück, plötzlich gab es einen enormen Knall und dann regnete es draussen ganze Äste - es war beängstigend», sagt ein Bewohner des Hauses. «Wir hatten riesiges Glück, dass hier niemand verletzt wurde.» Die Kinder der beiden Familien, die im Haus wohnen, seien zum Zeitpunkt des Unglücks nicht daheim gewesen. «Nicht auszudenken was passiert wäre, wenn der Blitz während des Schulbetriebs eingeschlagen hätte», so der Bewohner weiter. Er hoffe, dass die verletzte Frau bald wieder gesund werde.

Teile des weggesprengten Baumes liegen auf dem Vorplatz vor dem Schulhaus Felsberg in Luzern (Bild: Roman Hodel)

Laut Stadtrat Martin Merki, der über den Zwischenfall informiert worden war, haben die herumfliegenden Baumteile auch Autos beschädigt. Zudem ging im benachbarten Felsberg-Schulhaus eine grosse Fensterscheibe zu Bruch. Momentan sind Mitarbeiter der Stadtgärtnerei mit der Beseitigung der Trümmerteile beschäftigt. Ferner läuft die Schadenaufnahme im beschädigten Wohnhaus - es gehört der Stadt. Laut dem Bewohner ist der Strom momentan noch abgestellt. Das Haus sei erst kürzlich komplett saniert worden. Die Felsbergstrasse ist wegen der Räumungsarbeiten bis auf weiteres gesperrt.

Bauarbeiter in Kriens verletzt Kurz vor 7 Uhr schlug in Kriens auf einer Baustelle im Bereich der Nidfeldstrasse (alter Pilatusmarkt) ein Blitz in einen Baukran ein. Ein 37-jähriger Bauarbeiter, welcher im gleichen Moment Material am Hacken des Kranes einhängte, wurde durch den Einschlag verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann umgehend ins Spital, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. (gub)

Der Blitz schlug in diesen Baum ein (Bild: Roman Hodel)

Der Baum beim Felsberg-Schulhaus (Bild: Roman Hodel)

Das Gelände wurde von der Polizei abgesperrt (Bild: Roman Hodel)