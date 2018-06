Rückblick: Als die Seleção in Weggis trainierte

Die Brasilianische Nationalmannschaft bereitete sich 2006 in Weggis auf die WM in Deutschland vor. Das Trainingslager im Kanton Luzern brachte Brasilien kein Glück - bei der WM schied man im Viertelfinal gegen Frankreich aus. In Weggis sorgten die Stars wie Ronaldinho, Ronaldo oder Roberto Carlos zuvor aber für grosses Spektakel.