Bauprojekt auf Ottiger-Weingut in Kastanienbaum scheitert vor Bundesgericht Das Betriebsgebäude auf dem Weingut von Toni Ottiger auf der Horwer Halbinsel darf nicht realisiert werden. Das hat das Bundesgericht entschieden. Der Bauherr ist «zutiefst enttäuscht». Hugo Bischof

Weinbauer Toni Ottiger vor knapp drei Jahren auf seinem Weingut auf der Horwer Halbinsel. Bild: Corinne Glanzmann (Kastanienbaum/Horw, 30. September 2016)

Ein mehrjähriges Verfahren hat ein Ende gefunden. Der Weinbauer Toni Ottiger darf auf seinem Weingut in Kastanienbaum in der Gemeinde Horw kein neues Betriebsgebäude bauen. Das hat das Bundesgericht entschieden. Es heisst die Beschwerden aus der Nachbarschaft gegen den Ausbau des in der Landwirtschaftszone gelegenen Weinguts gut. Im geplanten, grösseren Betriebsgebäude wollte Toni Ottiger Betrieb und Wohnen zusammenlegen. Er plante zudem auch, die Kelterei, die sich zurzeit in St. Niklausen befindet, nach Kastanienbaum verlegen.

Toni Ottiger sagt dazu:

«Ich bin zutiefst enttäuscht über das Bundesgerichtsurteil, es ist für uns unverständlich.»

In einem früheren Urteil habe das Bundesgericht die Zonenkonformität des Projekts bestätigt, betont Ottiger, «und jetzt lehnt es unser Vorhaben trotzdem ab». Wie es jetzt weitergeht, kann Ottiger nicht sagen: «Wir müssten wieder ganz von vorn beginnen.» Ob er die Kraft dazu habe, wisse er nicht. Das Urteil kann nicht weitergezogen werden.

Auf der anderen Seite sind die Einsprecher zufrieden mit dem Urteil. Einer ihrer Sprecher sagt:

«Wir werden nicht feiern, sind aber glücklich, dass das Ganze nun zu Ende ist.»

Gegen den Betrieb des jetzigen Weinguts in einer landschaftlich geschützten Zone hätten sie nichts einzuwenden. Sie seien aber dagegen, dass hier «eine Kelterei-Fabrik entsteht».

Toni Ottiger betreibt sein Weingut auf der Horwer Halbinsel seit 1981. Sein erstes Gesuch für den Bau eines neuen Betriebsgebäudes reichte er 2008 bei der Gemeinde Horw ein. Es wurde von der Eidgenössischen Natur-und Denkmalschutzkommission abgelehnt. Daraufhin redimensionierte Ottiger sein Projekt und reichte 2011 ein zweites Baugesuch ein. Dagegen erhoben mehrere Anwohner Einsprache. Die Wohnnutzung sei zwar zonenkonform, das Gebäude jedoch noch immer zu gross, urteilte daraufhin das Bundesgericht.

2015 reichte Ottiger erneut ein überarbeitetes Baugesuch ein. Dieses wurde von der Eidgenössischen Natur-und Denkmalschutzkommission positiv beurteilt, worauf die Gemeinde Horw Ottiger am 30. Juni 2016 die Baubewilligung erteilte. Dagegen gab es erneut Einsprachen; das geplante Gebäude sei noch immer zu gross. Das Bundesgericht hat die Beschwerden nun gutgeheissen und die Baubewilligung der Gemeinde Horw aufgehoben. Die Beschwerdeführer müssen dennoch einen Teil der Verfahrenskosten bezahlen, da das Bundesgericht ihnen nicht in allen Punkten recht gibt.