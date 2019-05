Bald ist Badi-Zeit: Saisoneröffnungen 2019 in Zentralschweizer Kantonen

Saisonstart fällt ins Wasser: Zwei Badis öffnen bereits am Samstag – trotz Temperaturen von nur 13 Grad

In den meisten Schwimmbädern in der Ostschweiz beginnt die Saison erst im Mai. Das Schwimmbad Arbon und das Seebad Hörnli in Kreuzlingen starten jedoch bereits am Samstag – trotz des schlechten Wetters.