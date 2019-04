Luzerner Zwillinge: In Ebersecken sah man am Samstag doppelt 110 Zwillinge treffen sich am 42. Luzerner Zwillingstreffen. Zum ersten Mal sind die 13-jährigen Lana und Ella Obrist mit dabei. Für sie ist klar: Niemand kennt einen besser als «die andere Hälfte». Hannes Bucher

Als stünden sie vor einem Spiegel: Alea (links, vorne) mit Jael Meier sowie Ella (links, hinten) mit Lana Obrist. (Bild: Pius Amrein (Ebersecken, 13. April 2019))

Man glaubt auf den ersten Blick doppelt zu sehen an diesem Samstagnachmittag im Schulhaus Ebersecken. Nicht, weil ein Apéro angesagt ist, vielmehr wegen der Anwesenden. Die meisten scheinen im «Doppelpaket» anwesend. Paarweise tragen sie an diesem Nachmittag die gleichen Kleider, sind gleich oder recht ähnlich frisiert. Augenfarbe und Nasenform, Grösse und Statur sind auffallend identisch; Auftreten, Mimik und Gestik gleichen sich und paarweise lachen sie das gleiche Lachen.

Kein Wunder – die rund 110 Anwesenden sind allesamt Zwillinge, viele darunter eineiige. Das 42. Luzerner Zwillingstreffen ist an diesem Nachmittag angesagt. Die Zwillingspaare kennen sich gegenseitig bestens, viele sind seit langem im Verein mit dabei. Entsprechend gross auch die Wiedersehensfreude.

Normalerweise treten sie nicht als Doppelpaket auf

Noch etwas verloren blicken anfänglich Lana und Ella Obrist aus Nebikon in die Zwillingsrunde. Die beiden 13-jährigen Schwestern sind zum ersten Mal an einem Treffen dabei. Das eine Mädchen – ist es nun Lana oder doch Ella – hat die blonden Haare zu einem Zopf geflochten, seine Schwester «schert aus» und trägt deren zwei. Beide aber stecken in gleichen Jeans, tragen unisono ein pinkfarbenes T-Shirt. Nein, sie hätten sonst bewusst nicht die gleichen Kleider getragen. Um eben nicht für jedermann «im Doppelpaket» daherzukommen. Bald legt sich ihre Zurückhaltung.

Da ist noch ein eineiiges Mädchen-Zwillingspaar. Jael und Alea Meier. Die vier kennen sich bestens. Bei ihrer Geburt waren ihre Elternhäuser gar in der Nachbarschaft, dann zogen die Meiers nach Altishofen. Die Wege der beiden Zwillingspaare kreuzten sich aber wieder. Sie sind im gleichen Sportverein und auch in der gleichen Fasnachtsgruppe.

«Ticken» halt schon ähnlich

Sie machten und machen ähnliche Erfahrungen. Sie erzählen von Verwechslungen in der Schule etwa, auch mal bewusst provoziert, wie sie schelmisch zugeben. Und man «ticke» halt sehr ähnlich. Da könne es ganz gut vorkommen, dass man am Morgen aus dem Zimmer komme und feststelle: Die Schwester hat exakt dasselbe angezogen.

«Nein, es ist nicht immer lustig, Zwilling zu sein», sagen sie. «Wir bemühen uns aber fest, eigenständige Personen zu sein», sagt Ella. Alle vier mögen es nicht, wenn sie einfach mit «Hallo» angesprochen werden, nur weil das Gegenüber sich mit den Vornamen nicht auf die Äste hinaus wagen will. Sie schätzen es auch nicht, wenn es heisse: «Die Zwillinge kommen.» Und natürlich: Der Geburtstag muss geteilt werden. Und doch sind sie sich einig: Ja, die Schwester sei die beste Freundin und werde es immer bleiben. Was wenn die Schwester auswandern würde? Da gibt es von beiden Seiten eine klare Antwort: «Dann gehe ich mit.»

