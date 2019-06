Ausstellung ermöglicht einen eindrücklichen Einblick ins alte Kriens Emil Kreis (1869-1929) war der erste Krienser Fotograf mit eigenem Atelier. 180 seiner historischen Bilder kann man zurzeit im Museum Bellpark bestaunen. Hugo Bischof

Arbeiter um 1910 in der Turbinenhalle der einstigen Bell-Maschinenfabrik in Kriens. (Bild: Fotoarchiv Emil Kreis, Museum im Bellpark Kriens)

Fünf Arbeiter sind um eine grosse, blitzblank geputzte Maschine versammelt. Rechts steht ein Herr in etwas feinerer Kleidung. Der Ingenieur oder gar der Herr Direktor? Die gestochen scharfe Schwarzweiss-Fotografie entstand um 1910 in der Turbinenhalle der einstigen Maschinenfabrik Theodor Bell & Cie. Sie ist derzeit im Krienser Bellpark-Museum zu bestaunen, also ganz in der Nähe, wo die Bell-Fabrik sich einst befand.

Aufgenommen hat das Bild vor gut hundert Jahren der Fotograf Emil Kreis (1869-1929). «Er gehörte zum Kreis der «bedeutendsten Industriefotografen der Region Luzern um 1900», schreibt Hilar Stadler, Direktor des Bellpark-Museums, zur Ausstellung. Zudem habe er «als erster Fotograf mit eigenem Atelier die Menschen in Kriens mit einer Kamera festgehalten».

Mandolinenspielerinnen, Schwinger mit Kranz

Rund 180 Fotografien von Emil Kreis sind derzeit im Bellpark-Museum zu bestaunen. Neben Industriefotos sind es Porträts von Menschen, Gebäuden oder Gegenständen. Da sind zum Beispiel drei ernst in die Kamera blickenden Mandolinen- und Gitarrenspielerinnen, ein schelmisch lächelndes Kleinkind in einem mit einem Fell bezogenen Sessel, ein stolzer Turner mit Kranz. Oder auch nur ein genagelter Schuh.

Emil Kreis’ Nachkommen schenkten seinen fotografischen Nachlass 1999 der damaligen Gemeinde Kriens; er wird seither im Museum im Bellpark aufbewahrt. «Es sind total rund 3000 Fotografien», sagt Hilar Stadler. Träger der lichtempfindlichen Emulsion sind Glasplatten, die in der grossen Holzkamera belichtet und danach als Schwarzweiss-Negative fixiert wurden – so funktionierte die Fototechnik damals.

«Wir haben in den letzten Jahren alle Glasplatten gereinigt, umverpackt und gesichert», sagt Stadler. Eine repräsentative Auswahl davon ist nun ausgestellt. Erstmals wird damit ein Einblick in diesen bemerkenswerten Fotobestand möglich. Es ist ein eindrücklicher Blick von unschätzbarem Wert in das Krienser Dorfleben von damals, wie Stadler zu Recht festhält.

Werkfotograf in der Bell-Maschinenfabrik

Emil Kreis wurde am 25. Juni 1869 in Arbon geboren – vor ziemlich genau 150 Jahren. Er liess sich zuerst zum Schlosser und Eisendreher ausbilden und entdeckte danach seine Leidenschaft für das Fotografieren. Nach Wanderjahren in Deutschland, Österreich und Amerika liess er sich, fachlich bestens ausgebildet und mit einer modernen Fotoausrüstung, in den 1890er Jahren in Kriens nieder. Hier heiratete er 1901 Maria Agatha Zons. 1906 trat er als Werkfotograf in die Maschinenfabrik Theodor Bell & Co. Kriens ein. Daneben führte er sein eigenes Atelier in Kriens weiter. Er starb am 17. April 1929 in Kriens.

Mehr Informationen gibt es auf der Website des Museums.