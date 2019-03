Kolumne Landauf, landab: Augenblicke in der Natur, die uns den Atem rauben In der aktuellen Kolumne erzählt alt CVP-Nationalrat Ruedi Lustenberger aus Romoos, warum der Blick in den Nachthimmel hin und wieder fesselnder ist als mancher Krimi. Ruedi Lustenberger

Ruedi Lustenberger

Wer kennt sie nicht, die stille Freude am prächtigen Abendrot, wenn sich der Himmel im Westen färbt und wie ein glutrotes Dach am Horizont mit der Erde sich vereint. Einer Bauernregel folgend verheisst es gutes Wetter für die nächsten Tage. Genau das Gegenteil prophezeit ein feuerroter Himmel am frühen Morgen im Osten. Beide Phänomene haben Leonhard Widmer als Sinnbild gedient, als er vor 180 Jahren den Text für den Schweizerpsalm geschrieben hat.

Ein noch intensiveres Naturschauspiel bieten im hohen Norden die Polarlichter, auch Nordlichter genannt. Dann, wenn sich am Nachthimmel farbige, meist grüne schleierwolkenähnliche Streifen bilden. Ein prächtiges Bild davon war kürzlich im «Entlebucher Anzeiger» zu sehen. Dazu ist auch ein Erlebnisbericht verfasst. «Polarlichter – der Zauber des Nordens», nennt sich die Geschichte. Liebevoll und gleichwohl ausdrucksstark geschrieben, gespickt mit einer Prise schöner Poesie, so wird das Spektakel am Firmament erzählt. Man ist angetan beim Lesen, fühlt sich mittendrin.

Die Autorin, Caroline Vogel, ist eine Maturandin, die für ein halbes Jahr auf einer Schaffarm im norwegischen Tromsö arbeitet. Zu Hause auf ihrem Hof am Napf auf 1200 Metern über Meer präsentiert sich dem Auge die Alpenkette vom Säntis bis zum Eiger. Hier hat sie wohl schon hundertfach das Morgen- und das Abendrot bestaunt. Nie war und ist es gleich, jedes Mal ein Unikat.

Ob auf dem Napf oder im hohen Norden, überall auf unserem Planeten gibt es wunderbare Augenblicke im wahrsten Sinn des Wortes. Man muss nur die Augen offen halten und sich Zeit nehmen zum Innehalten – und wenn es heute Abend auch nur der volle Mond ist.