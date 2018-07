Auf ein regnerisches Wochenende folgt die Hitzewelle Am Montag beginnen die sogenannten Hundstage, die oft die heissesten Wochen des Jahres sind. Ab Dienstag wird das Wetter mit Temperaturen von 30 Grad diesen Erwartungen gerecht.

Manch einer dürften wegen der Hitzewelle in der kommenden Woche wohl mit einem Sprung ins Wasser Abkühlung suchen, wie dieser Badegast auf dem Sprungturm in der Badi Baldegg. (Bild: Dominik Wunderli (24. August 2016))



Die neue Woche startet nach einem wechselhaften Sonntag mit recht sonnigem Wetter. Dennoch sind örtlich noch Regengüsse möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen am Montag rund 25 bis 27 Grad, wie die Experten von Meteonews melden.

Ab Dienstag bis voraussichtlich am nächsten Wochenende rechnen die Experten mit viel Sonneschein und meist harmlosen Quellwoken und Wolkenfedlern. Hitzegewitter seien jedoch in den Alpen und im Jura möglich. Stellenweise soll am Dienstag, verbreitet dann am Mittwoch die 30-Grad-Marke geknackt werden. Ab dieser Grenze gilt in der Meteorologie ein Tag als Hitzetag. Mehrer solche Tage hintereindander werden als Hitzewelle bezeichnet. Gemäss Meteonews hält die Hitzewelle voraussichtlich bis am Wochenende an, allenfals gar bis in den August hinein.

Die umgangssprachlich Hundstage genannten Wochen mit häufig hohen Temperaturen sind jene vom 23. Juli bis 23. August. Für den Namen sorgt wohl das Sternbild Canis Major, was «Grosser Hund» bedeutet.

pd/spe