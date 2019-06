Hohe Wasserqualität: In Zentralschweizer Seen lässt sich's bedenkenlos baden Untersuchungen auf Darmbakterien an 62 Zentralschweizer Badestellen zeigen: Die Seen weisen eine gute bis ausgezeichnete Badewasserqualität auf.

Bei über 30 Grad dienen die Zentralschweizer Seen als geeignete (und bedenkenlose) Abkühlung. (Bild: Dominik Wunderli, Badi Baldegg, 24. August 2016)



(pd/lil) Einem Sprung ins kühle Nass der Zentralschweizer Seen steht in diesem Sommer von der Wasserqualität her nichts im Wege. Zu diesem Schluss kommt die Aufsichtskommission Vierwaldstättersee (AKV), nachdem sie 62 Badestellen der Zentralschweiz untersucht hat. Alle Badestellen wiesen eine gute bis ausgezeichnete Badewasserqualität auf, wie die AKV am Mittwoch mitteilt. Diese sei insbesondere der gut funktionierenden Abwassersammlung und -reinigung zu verdanken.

Die Badestellen wurden auf Darmbakterien (E. coli und Enterokokken) untersucht. Die AKV schreibt, dass an Gewässern in der Nähe von Abwasserreinigungsanlagen leicht höhere bakterielle Belastungen auftreten können, sowie auch an Orten, wo sich viele Wasservögel aufhalten. In der Regel würden die Wasservögel aber flüchten, sobald ein Uferbereich von Badenden in grösserer Zahl besucht werde. Weil Keime aus dem Vogelkot durch das Sonnenlicht verhältnismässig schnell abgetötet würden, träten diese Belastungen meist nur kurzzeitig auf.

Bei den Wasseruntersuchungen wurden, so die AKV weiter, «spezielle Probleme» wie zum Beispiel Zekarien («Entenflöhe») nicht berücksichtigt. Diese seien harmlos, können aber starkes Hautjucken verursachen. Es liegt in der Verantwortung der Strandbadbetreiber, die Situation im Blick zu halten und Badegäste entsprechend zu informieren.