Test (4): Mein Leben ist ein Ponyhof

Um 1900: Mitglieder der Familie Knie des Circus Knie in einer historischen Aufnahme. (Bild: ullstein/Getty)

1961: Ein Nummerngirl im Einsatz bei einer Vorstellung in Rapperswil. (Bild: Keystone)

1967: Saisonstart des Circus Knie in Rapperswil. Der Dompteur Gerd Siemoneit mit einem Loewenmännchen in Aktion. (Bild: Keystone)

1970: Clown Dimitri spielt auf seinen Blas-Instrumenten während einer Vorstellung in Zürich. (Bild: Keystone)

1974: In einem Zirkuswagen findet der Unterricht für Kinder von Artisten statt.

1974:Presseanlass im Zelt des Circus Knie statt. Rolf Knie junior unterhält sich in der Manege mit einem sitzenden Pferd, namens Rebell. (Bild: Keystone)

1999: Die Elefanten des Circus Knie präsentieren sich vor dem Bundeshaus in Bern. (Bild: Edi Engeler/Keystone)

2008: Der junge Chris Rui Knie in der Manege während der Vorstellung in Frauenfeld. (BIld: Nana do Carmo)