Brandserie in Merenschwand: Inhaftierter 37-Jähriger legt Teilgeständnis ab

Der am Wochenende im Zusammenhang mit der Brandserie in Merenschwand festgenommene 37-jährige Mann ist teilweise geständig. Das Zwangsmassnahmengericht ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft für den Beschuldigten Untersuchungshaft an.